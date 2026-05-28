„Ferrari“ išleido elektromobilį, internete sklinda memai, bendrovė neteko 5 mlrd. USD vertės
Ilgai lauktas „Ferrari“ žingsnis į visiškai elektrinių automobilių rinką sukėlė staigų finansinį sukrėtimą. Po „Luce“ debiuto bendrovės akcijos nukrito apie 8 %, o tai ištrynė daugiau nei 5 mlrd. JAV dolerių rinkos vertės ir parodė investuotojų nepasitenkinimą tiek dizainu, tiek bendrąja strategija. Tokia reakcija neapsiribojo vien investuotojais. Praėjus vos kelioms valandoms po pristatymo, kritika išplito socialiniuose tinkluose, savininkų forumuose ir netgi pasiekė Italijos politikos sluoksnius.
Matteo Salvini, Italijos vicepremjeras ir transporto ministras, viešai išreiškė savo nuomonę, parašydamas „X“: „Jis visiškai neprimena („Ferrari“). Ar tai turėtų būti „inovacija“? Kas žino, ką pasakytų (bendrovės įkūrėjas) Enzo Ferrari.“ Tokia reakcija rodo, kiek „Luce“ nutolsta nuo įprasto „Ferrari“ įvaizdžio.
Tame pačiame įraše matomas vaizdo įrašas, kuriame buvęs „Ferrari“ vadovas Luca Cordero di Montezemolo apgailestauja dėl „Luce“: „Jei pasakyčiau, ką iš tikrųjų manau, pakenktų „Ferrari“. Rizikuojame sunaikinti mitą, man labai gaila dėl to. Tikiuosi, kad jie bent jau pašalins „Prancing Horse“ logotipą nuo to automobilio.“
„Luce“ yra pirmasis visiškai elektrinis „Ferrari“ modelis, pirmasis penkiavietis automobilis ir brangiausias iš ne superautomobilių, kurio pradinė kaina siekia apie 550 000 eurų (640 000 JAV dolerių).
Jis buvo sukurtas padedant buvusiam „Apple“ dizaino vadovui Jony Ive ir jo įmonei „LoveFrom“ – šis bendradarbiavimas atsispindi „Luce“ stiklo gausioje konstrukcijoje ir atviresniame salono išplanavime.
Po stilinga išore slypi didžiulis inžinerinis darbas. „Luce“ naudoja keturis elektros variklius ir žemą svorio centrą – tokia konfigūracija skirta išlaikyti aštrų valdymą net ir su baterijų svoriu. „Ferrari“ taip pat dirbo prie garso – varikliai ir komponentai skleidžia garsą, įkvėptą elektrinės gitaros, tai sąmoningas atspindys emocinio vaidmens, kurį anksčiau atlikdavo degimo varikliai.
Šie techniniai sprendimai atspindi platesnį iššūkį, su kuriuo susiduria aukščiausios klasės elektriniai automobiliai: kaip atkurti tradicinių galingų automobilių jutiminę patirtį iš esmės kitokioje architektūroje. Atrodo, kad „Ferrari“ linksta į šią problemą, o ne jos vengia.
Bendrovės vadovybė atvirai kalbėjo apie riziką. Vykdantysis direktorius Benedetto Vigna apibūdino projektą kaip sąmoningai provokuojantį, „LinkedIn“ parašydamas, kad „tikra inovacija nėra demokratiška. Proveržio idėjos retai kyla iš greito sutarimo“. Pirmininkas John Elkann apibūdino „Luce“ kaip „neabejotinai ateities automobilį“, leisdamas suprasti, kad bendrovė tai vertina ne kaip savo modelių asortimento išplėtimą, o kaip naują pradžią.
Ne visi yra įtikinti. Buvęs „Ferrari“ pirmininkas Luca di Montezemolo buvo labai kritiškas, sakydamas „Financial Times“: „Rizikuojame sunaikinti legendą, ir man dėl to tikrai gaila.“ Jis pridūrė: „Bent jau tikiuosi, kad jie nuims tą arklio ženkliuką nuo automobilio.“ Tarp ilgamečių „Ferrari“ savininkų reakcija buvo panašiai atvira.
Luc Poirier, Monrealyje gyvenantis kolekcininkas, turintis daugiau nei 40 „Ferrari“ automobilių, sureagavo į dizainą „Wall Street Journal“ sakydamas: „Oi, koks jis bjaurus“, ir suabejojo kaina: „Kaip (jūs) pateisinate 400 000–500 000 kainą už tai? Neįtikėtina.“
Vis dėlto ne visi atsiliepimai buvo susiję su estetika. Kai kurie iš anksto susidomėję žmonės labiau domėjosi automobilio eksploatacinėmis savybėmis, o ne išvaizda. „Ferrari Club of America“ pirmininkas Jim Meek sakė, kad nors skepticizmas yra plačiai paplitęs, „jie nekantriai laukia, kaip jis atrodo gyvai, ir labiau domisi, kaip jis važiuoja“.
Šis skirtumas gali būti svarbus. „Ferrari“ įžengia į elektromobilių rinką tuo metu, kai paklausa – ypač aukščiausios klasės segmente – tapo mažiau užtikrinta. Keletas konkurentų jau sumažino arba atidėjo elektromobilių planus, pervertinę vartotojų susidomėjimą. „Ferrari“ pakoregavo savo lūkesčius ir dabar siekia, kad iki 2030 m. visiškai elektriniai modeliai sudarytų 20 % jos gaminių asortimento – tai mažiau nei anksčiau numatyta
„Luce“ taip pat atrodo skirta kitokio tipo pirkėjams. Analitikai teigia, kad „Ferrari“ žvelgia už savo tradicinės klientų bazės ribų ir ieško naujų klientų, ypač technologijų srityje. Kaina, dizainas ir bendradarbiavimas su Ive – visa tai rodo tą pačią kryptį.
