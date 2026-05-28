„Steam Deck OLED“ kainos kyla iki 300 USD
„Valve“ padidino „Steam Deck OLED“ kainas Jungtinėse Valstijose. Oficialiame „Steam Deck OLED“ puslapyje dabar nurodyta, kad šio nešiojamojo įrenginio kaina prasideda nuo 789 JAV dolerių, o 1 TB versija kainuoja 949 JAV dolerius.
512 GB OLED modelio kaina padidėjo nuo 549 iki 789 JAV dolerių. 1 TB OLED modelio kaina padidėjo nuo 649 iki 949 JAV dolerių. Tai reiškia, du OLED modeliai dabar yra atitinkamai 240 ir 300 JAV dolerių brangesni nei jų pradinės kainos. Iki šiols „Valve“ dar nebuvo paskelbusi atskiro viešo pranešimo apie šį kainų pokytį.
Vasario mėnesį „Valve“ paskelbė pranešimą, kad dėl atminties ir duomenų kaupiklių trūkumo kai kuriose regionuose nešiojamasis įrenginys gali būti išparduotas, o tai tuo pačiu signalizavo apie galima kainų pakėlimą, kurio dabar ir sulaukėme.
