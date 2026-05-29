„Steam Machine“ kaina gali viršyti 1000 USD
Brad Lynch, kuris anksčiau yra nutekinęs informacijos, susijusios su „Valve“, „X“ paskelbė nerimą keliančią įspėjimą.
„Į tai žiūrėkite su tam tikru atsargumu, nes tai buvo tik gandai, kuriuos man pašnibždėjo į ausį. Tačiau kai man buvo pasakyta, kokią pradinę „Steam Machine“ kainą, „Valve“ nuomone, reikėtų nustatyti, ji vis dar buvo didesnė nei šiandieninės „Steam Deck“ kainos… O tai buvo prieš du mėnesius.“
Vakar pasirodė džiugi žinia, kad „Steam Deck OLED“ pagaliau vėl yra sandėlyje, tačiau ji buvo lydima nemalonios išlygos: 512 GB modelio kaina pakilo nuo 549 iki 789 JAV dolerių, o 1 TB modelio – nuo 649 iki 949 JAV dolerių – tai net 300 JAV dolerių padidėjimas.
Net kai žaidimų kompiuteris buvo pirmą kartą paskelbtas 2025 m., kilo klausimų dėl „Steam Machine“ kainos ir to, ar jis pasiūlys patrauklų vertės pasiūlymą, palyginti su įprastu kompiuteriu. Ir tai buvo dar prieš tai, kai atminties krizė iš tikrųjų įsigalėjo.
Lynch savo įraše įtraukia įspėjimą „neimkite to už gryną pinigą“, tačiau yra daug priežasčių tikėti tuo, ką jis sako. Nuo tada, kai atminties gamintojai pradėjo skirti gamybą didelio pelno maržos AI pramonei, matėme RAM rinkinių, SSD, nešiojamųjų kompiuterių, GPU, konsolių ir kt. kainų kilimą.
Kai „Valve“ paskelbė apie „Steam Machine“, 16 GB DDR5 būtų kainavę apie 50 dolerių – maždaug tiek pat, kiek 512 GB SSD. Šiandien pigiausias vienas DDR5-4800 modulis kainuoja apie 150 JAV dolerių.
Remiantis Lynch „Twitter“ žinute, įmanoma, kad 2 TB „Steam Machine“ modelis kainuos 999 JAV dolerius ar daugiau. PC gerbėjams bus sunku įtikinti pirkti kompiuterį su 16 GB DDR5 ir 8 GB GDDR6 VRAM už tokią kainą.
Neseniai paskelbtame „Insider Gaming“ pranešime teigiama, kad „Valve“ viduje vyksta diskusijos dėl kainodaros ir to, ar jie būtų pasirengę patirti nuostolių, bent jau trumpalaikių. Tai šiuo metu galėtų būti geriausias kompanijos pasirinkimas.
Vakar pasirodė džiugi žinia, kad „Steam Deck OLED“ pagaliau vėl yra sandėlyje, tačiau ji buvo lydima nemalonios išlygos: 512 GB modelio kaina pakilo nuo 549 iki 789 JAV dolerių, o 1 TB modelio – nuo 649 iki 949 JAV dolerių – tai net 300 JAV dolerių padidėjimas.
Beating will continue until morale improves