„Uber“ visų 2026 m. AI biudžetą išleido per 4 mėn., o rezultatų nematyti
„Uber“ yra viena iš Silicio slėnio įmonių, kuri labiausiai investavo į dirbtinį intelektą (AI). Tačiau jos aukščiausioji vadovybė dabar skambina pavojaus varpais, kad laukiamas našumo ir efektyvumo padidėjimas dar nepasireiškė.
„Uber“ vis labiau pozicionuoja AI kaip pagrindinę savo technologijų paketo dalį, o AI modeliai dabar sudaro didelę dalį įmonės išlaidų. Išlaidos auga, tačiau įmonė dar nemato reikšmingos grąžos iš investicijų (ROI). Pasak prezidento ir vyriausiojo operacijų vadovo Andrew Macdonald, keleivių vežimo bendrovė netrukus gali pradėti abejoti dėl plačiai naudojamo „vibe coding“ ir kitų dirbtinio intelekto pagrįstų kūrimo įrankių.
Macdonald neseniai davė interviu „Rapid Response“ podkaste, kuriame sakė, kad „Uber“ vidinės inžinierių komandos vis dažniau naudoja „Anthropic“ sukurtą „Claude Code“ programinę įrangą. Tačiau šio dirbtinio intelekto pagalba atliekamo kodavimo poveikį bendram našumui sunku įvertinti. Jis pažymėjo, kad „Uber“ negali aiškiai susieti tokių įrankių kaip „Claude Code“ naudojimo rodiklių su „naudingų“ funkcijų teikimu klientams.
Macdonald komentarai pasirodė vos kelias savaites po to, kai įmonė atskleidė savo išlaidų dirbtiniam intelektui finansinį poveikį – pranešama, kad visas 2026 m. dirbtinio intelekto biudžetas buvo išeikvotas per pirmuosius keturis metų mėnesius.
Pasak „Uber“ generalinio direktoriaus Dara Khosrowshahi, 10 % bendrovės kodo pakeitimų dabar atlieka AI agentai. Žmogiškieji darbuotojai vis dar peržiūri agentų rezultatus tokiose srityse kaip rinkodara, teisė ir programinės įrangos kūrimas – bent jau kol kas. Tačiau Macdonald teigė, kad apčiuopiamus rezultatus iš „vibe“ kodavimo ir AI agentų sunku išmatuoti ir tai daro AI biudžetą sunkiau pateisinamą.
