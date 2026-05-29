„Seasoninc“ parodoje „Computex“ pademonstruos 5200 W maitinimo bloką
„Seasonic“ parodoje „Computex 2026“ pristatys naują CRPS tipo serverių maitinimo bloką, kurio galia siekia iki 5200 W. Šis įrenginys yra dalis platesnės 1300–5200 W galios serverių maitinimo blokų serijos, skirtos dirbtinio intelekto serveriams ir didelės apkrovos skaičiavimo platformoms.
Remiantis „Seasonic“ spaudos pranešimu Taivane, 5200 W modelis yra sertifikuotas pagal „80 PLUS Ruby“ standartą. Kompanija nurodo, kad didžiausias efektyvumas siekia iki 96,5 %, o tai atitinka „Ruby“ reikalavimus duomenų centrų maitinimo blokams esant 50 % apkrovai. Standartas taip pat reikalauja ne mažiau kaip 90 % efektyvumo esant 5 %, 10 %, 20 %, 50 % ir 100 % apkrovai.
5200 W maitinimo blokas naudoja serverio lygio CRPS dizainą ir yra skirtas AI užduotims, išvadų darymui bei profesionalioms serverių platformoms, veikiančioms esant ilgalaikei apkrovai. Tai nėra vartotojams skirtas ATX produktas, tačiau jis parodo, kuria kryptimi juda maitinimo blokų gamintojai, kai AI serveriai kelia vis aukštesnius galios tankio ir efektyvumo reikalavimus.
Tikėtini „Seasonic“ pranešimai parodoje „COMPUTEX 2026“:
- „80 PLUS Ruby“ sertifikuoti CRPS serverių maitinimo blokai, nuo 1300 W iki 5200 W
- 5200 W CRPS serverių maitinimo blokas su iki 96,5 % efektyvumu
- „PRIME ENTERPRISE“ darbo stočių maitinimo blokų serija
- „PRIME ENTERPRISE TX-1600“, „PX-3200“ ir „PX-1200“ modeliai
- „OptiGuard 2.0“ išmanioji apsaugos technologija
- Naujoji „VERTEX“ serija su dviem 12 V-2×6 jungtimis
- Naujoji „FOCUS“ serija, nuo 750 W iki 1200 W
- „FOCUS SGX-1300 SFX-L“ maitinimo blokas
- Naujoji „CORE“ serija, nuo 650 W iki 1200 W
- „ROSSO“ ir „SAKURA“ riboto leidimo serijos
Seasonic taip pat pristatys „PRIME ENTERPRISE“ maitinimo blokus, skirtus AI darbo stotims. Asortimentą sudaro TX-1600, PX-3200 ir PX-1200 modeliai, turintys tokias funkcijas kaip EDPP (High Dynamic Load Response) – didelio dinaminio apkrovos atsako technologija, mažesnį nei 0,5 % įtampos nuokrypį, patobulintą atsparumą EMI/EMC ir aktyvią „OptiGuard 2.0“ apsaugą.
Vartotojams skirtą asortimentą sudarys nauji „VERTEX“, „FOCUS“ ir „CORE“ maitinimo blokai. Naujoji „VERTEX“ serija bus tiekiama su dviem 12 V-2×6 jungtimis, o „FOCUS“ serija apims 750 W–1200 W modelius. „Seasonic“ taip pat pristatys „FOCUS SGX-1300 SFX-L“ mažiems kompiuteriams, taip pat riboto tiražo „ROSSO“ ir „SAKURA“ modelius.
Naujausi komentarai