Naujasis „Philips Evnia 27M2N5201P“27 colių „Fast IPS“ | „Full HD“ (1920×1080) | Iki 260 Hz | 1 ms („GtG“)
Amsterdamas, 2026 m. gegužės 28 d.. „Philips Evnia 5000“ seriją papildo naujas „Full HD“ žaidimų monitorius, kurio pagrindiniai privalumai – aukštas atnaujinimo dažnis, puiki vaizdo kokybė ir įtraukianti apšvietimo sistema.
„Philips Evnia“ savo asortimentą papildo nauju 27M2N5201P, skirtu aukščiausių rezultatų siekiantiems žaidėjams, kuriems reikia daugiau kadrų „Full HD“ raiška. Šis monitorius turi 27 colių „Fast IPS“ ekraną, kurio atnaujinimo dažnis siekia iki 260 Hz. Iki 1 ms reakcijos laiko („GtG“) ir 0,3 ms „Smart MBR“ dėka jis užtikrina puikias galimybes reaguoti į veiksmą ekrane. Puikių 27M2N5201P savybių sąraše yra ir „HDR10“ palaikymas, „AdaptiveSync“, trumpa įvesties delsa ir „Philips Evnia Precision Center“ programa.
Greitis ir „Fast IPS“ vaizdo kokybė
„Philips Evnia 27M2N5201P“ buvo sukurtas aukšto tempo žaidimams, todėl palaiko 240 Hz atnaujinimo dažnį su galimybe jį kilstelti iki 260 Hz. Tai padeda užtikrinti judesių sklandumą net ir intensyviausiame veiksme. Be to, „Low Input Lag“ režimas sutrumpina laiką tarp įvesties ir veiksmo ekrane.
0,3 ms „Smart MBR“ sumažina vaizdo susiliejimą greitų judesių metu ir, kartu su iki 1 ms reakcijos laiku („GtG“), užtikrina aiškumą bet kokiuose žaidimuose. „Philips Evnia 27M2N5201P“ turi „Fast IPS“ technologijos ekraną, kuris pasižymi plačiais žiūrėjimo kampais, o santykinai kukli „Full HD“ raiška padeda pasiekti aukštesnę kadrų spartą. HDR10 palaikymas leidžia suderinamiems įrenginiams perduoti palaikomo turinio HDR metaduomenis.
Įtraukianti apšvietimo sistema
„AI-Enhanced Ambiglow“ – tai apšvietimo technologija, kuri naudoja monitoriaus gale įmontuotus RGB diodus, kad nuspalvintų sieną už monitoriaus. Šis apšvietimas gali reaguoti į garso ir vaizdą žaidimuose ar pramoginiame turinyje. Ši technologija analizuoja ekrane rodomą turinį ir realiu laiku reguliuoja apšvietimo spalvas bei ryškumą, taip išplėsdama patirtį už ekrano ribų. „Philips Evnia 27M2N5201P“ atveju tai stipriai pagerina įsitraukimą į žaidimus.
Išplėskite žaidimo patirtį už ekrano ribų su „Ambiglow" – apšvietimo sistema, kuri dinamiškai prisitaiko prie kiekvienos akimirkos
Ergonomika ir jungtys
Standartinis „Philips Evnia 27M2N5201P“ monitoriaus stovas leidžia reguliuoti aukštį, pakreipimą ir pasukimą, todėl ekrano padėtį galima pritaikyti prie įvairaus žaidimo vietos išdėstymo ir žaidimo stiliaus. 27M2N5201P turi svarbiausias jungtis: du HDMI 2.0 ir viena „DisplayPort 1.4“ lizda, taip pat ausiniu išvesti – viska, ko reikia kompiuteriams ir konsolems prijungti. Pakuotėje yra HDMI ir „DisplayPort“ laidai, todėl pirminis monitoriaus paruošimas bus lengvas.
Komfortas ilgesnių sesijų metu yra labai svarbus, todėl 27M2N5201P šalia „SoftBlue“ technologijos turi ir „Flicker-free“ funkciją bei „LowBlue“ režimą. „Philips Evnia Precision Center“ programa leidžia lengvai pasiekti nustatymus ir profilius, reguliuoti pagrindinius monitoriaus parametrus.
Kaina ir prieinamumas
„Philips Evnia 27M2N5201P“galima įsigyti nuo birželis, gamintojo rekomenduojama kaina – 169 €.
