NVIDIA sako, kad AI stipriai pagreitina lustų kūrimą
Kaip teigė NVIDIA vyriausiasis mokslininkas Bill Dally pokalbio su „Google“ vyriausiuoju mokslininku Jeffu Deanu metu konferencijoje GTC, NVIDIA jau naudoja dirbtinį intelektą keliuose savo vidinio lustų projektavimo proceso etapuose. B. Dally sakė, kad bendrovė taiko dirbtinį intelektą projektavimo tyrimams, standartinių ląstelių bibliotekų kūrimui, klaidų tvarkymui ir patikrai, tačiau pridūrė, kad visiškai automatizuotas lustų projektavimas nuo pradžios iki pabaigos vis dar yra toli.
Vienas iš pavyzdžių, kurį pateikė Dally, buvo NVIDIA įrankis „NB-Cell“. Jis sakė, kad anksčiau bendrovės standartinių ląstelių bibliotekos perkėlimas į naują puslaidininkių gamybos procesą aštuonių žmonių komandai užtrukdavo apie 10 mėnesių, arba iš viso 80 žmogaus-mėnesių. Pasak Dally, dabar šis įrankis, pagrįstas stiprinamuoju mokymusi, tą darbą atlieka per naktį su vienu GPU, o gautos ląstelės gali prilygti arba pranokti žmogaus suprojektuotas ląsteles dydžiu, galia ir vėlavimu.
Taigi, mes stengiamės naudoti AI visur, kur tik galime, mūsų projektavimo procese, ir yra nemažai pavyzdžių. Pavyzdžiui, kiekvieną kartą, kai turime naują puslaidininkių procesą, turime perkelti į jį savo standartinių ląstelių biblioteką. Tai sudaro apie 2 500–3 000 ląstelių, ir anksčiau aštuonių žmonių komandai tai užtrukdavo apie 10 mėnesių, taigi 80 žmogaus-mėnesių.
Tada mes sukūrėme programą, pagrįstą stiprinamuoju mokymusi, pavadintą „NB-Cell“. Manau, dabar jau esame prie „NB-Cell 2“ ar „3“. Ir tai užtrunka vieną naktį su vienu GPU. Rezultatai iš tiesų yra geresni nei žmogaus sukurti projektai tokiuose rodikliuose kaip ląstelių dydis, galios išsklaidymas ir vėlavimas. Jie prilygsta arba pranoksta žmogaus sukurtiems projektams.
Tai didžiulis našumo padidėjimas, kuris pašalina kliūtį pereiti prie naujų procesų, nes dabar galime labai greitai perkelti ląstelių bibliotekas.“
— Bill Dally, NVIDIA vyriausiasis mokslininkas
