AMD žada į prekybą sugrąžinti „Ryzen 7 5800X3D“
Informacijos nutekintojas HXL pasidalijo vaizdu, kuris, atrodo, yra skirtas reklamuoti „AMD Ryzen 7 5800X3D 10 YRS AMD AM4 Anniversary Edition“. Skaidrėje nurodoma, kad procesorius bus išleistas 2026 m. antrajame ketvirtyje, ir pateikiami tokie duomenys: 8 branduoliai, 16 gijų, iki 4,5 GHz boost dažnis, 100 MB spartinančioji atmintis ir 105 W TDP. Šie skaičiai atitinka oficialias AMD „Ryzen 7 5800X3D“ specifikacijas.
Tai neatrodo kaip naujas AM4 X3D procesorius su didesniais dažniais ar pakeistu talpyklos išdėstymu. Tai labiau primena tiesioginį pirminio „5800X3D“ modelio, kurį AMD pasauliniu mastu išleido 2022 m. balandžio 20 d. už 449 JAV dolerių SEP kainą, pakartotinį išleidimą.
„Ryzen 7 5800X3D“ nebėra įprasta mažmeninės prekybos prekė JAV kanaluose. „Micro Center“ dabar jį nurodo kaip „Nebeparduodama“, o „Newegg“ paieškos rezultatai rodo kainas nuo 471 iki 510 JAV dolerių, o papildomi brangesni pardavėjų pasiūlymai vis dar matomi. Tai gerokai viršija pradinę 449 JAV dolerių išleidimo kainą.
Praėjusį mėnesį AMDpažymėjo AM4 10-metį ir teigė, kad AM5 laikysis tos pačios ilgalaikės platformos palaikymo filosofijos. 5800X3D, be abejo, buvo vienas sėkmingiausių AMD procesorių šioje platformoje.
Taigi, jei AMD tikrai ruošia jubiliejinę versiją, tai reikštų naują procesorių tiekimą, kuris iš esmės dingo iš įprastinės mažmeninės prekybos. Ar tai reiškia tikrą gamybos atnaujinimą, ar tiesiog naujos partijos grąžinimą į platinimo kanalą, kol kas nėra aišku. Kaip matome, skaidrė yra aiškiai kinų kalba, todėl turime palaukti patvirtinimo, ar šis modelis iš viso bus išleistas pasauliniu mastu.
