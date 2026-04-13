Žmonių priešiškumas prieš naujus duomenų centrus kelia pavojų AI plėtrai
Technologijų įmonės lenktyniauja kurdamos dirbtiniam intelektui reikalingą infrastruktūrą, todėl visoje JAV kyla milžiniški duomenų centrai. Tačiau šie objektai sunaudoja milžiniškus elektros ir vandens kiekius, o kai kurios netoliese esančios bendruomenės jau pradeda jausti neigiamą poveikį. Be to, jų statybos kelia triukšmą visą parą. Taigi pasipriešinimas, matyt, buvo neišvengiamas.
Viskonsino valstijos Port Vašingtono gyventojai padarė tai, ko nė viena kita šalies bendruomenė nepadarė duomenų centrų atžvilgiu: referendumu jie nusprendė sustabdyti tolesnę plėtrą regione. Nuo šiol miesto pareigūnai, prieš suteikdami nekilnojamojo turto vystytojams mokesčių lengvatas, kurių vertė viršija 10 mln. dolerių, privalės gauti rinkėjų pritarimą. Be to, jie tai padarė gana įtikinamu balsų skirtumu. Remiantis neoficialiais apskrities rezultatais, planą parėmė apie 66 % rinkėjų.
Visa tai prasidėjo dėl planuojamo 15 mlrd. dolerių vertės „Vantage Data Centers“ dirbtinio intelekto (AI) kampuso, kuris statomas bendradarbiaujant su „OpenAI“ ir „Oracle“. Šis projektas susijęs su Trumpo administracijos iniciatyva „Stargate“ – plačiu siekiu visoje šalyje išplėtoti AI infrastruktūrą. Kampuso statybos prasidėjo dar gruodį, ir, kaip teigia „The Hill“, miestas jam ketina suteikti apie 458 mln. dolerių mokesčių lengvatų. Žinoma, ne visi tuo džiaugėsi.
Šie nuogąstavimai galiausiai paskatino vietinės ne pelno siekiančios organizacijos „Great Lakes Neighbors United“ įkūrimą, kuri organizavo pasipriešinimą ir surinko daugiau nei 1 000 parašų, kad šis klausimas būtų įtrauktas į balsavimo biuletenį. Jų nusiskundimai svyravo nuo triukšmo taršos ir gėlo vandens naudojimo iki didėjančių energijos kainų.
JAV senatoriai taip pat tyrė, ar AI duomenų centrai didina elektros energijos sąnaudas milijonams vartotojų. Iš tiesų, vieno tyrimo duomenimis, per penkerius metus kainos šalia didelių duomenų centrų veiklos vietų išaugo net 267 %.
Referendumas iš tikrųjų nesustabdys jau vykdomo „Vantage“ projekto – jis skirtas tam, kas bus toliau. Taip pat gresia teisinis ginčas. Milvokio metropolijos prekybos asociacija dar sausio mėnesį pateikė ieškinį, teigdama, kad šis klausimas pažeidžia valstijos įstatymus, todėl jis gali gana greitai atsidurti teisme.
Tačiau Port Washington nėra vienintelis, kuris priešinasi, ir tai sukuria tam tikrą precedentą. Kalifornijos Monterey Parke birželį vyks balsavimas dėl visiško naujų duomenų centrų statybos uždraudimo. Mičigano Augusta Township rugpjūtį nuspręs, ar panaikinti vietos potvarkį, leidžiantį įgyvendinti panašų projektą. O Viskonsino Janesville savo balsavimą planuoja lapkričio mėnesį.
Prieštaravimai neapsiriboja vien vietos balsavimais. Remiantis „Data Center Watch“, dirbtinio intelekto įmonės „10a Labs“ stebėjimo projektu, vien pernai nuo kovo iki birželio buvo užblokuoti arba atidėti apie 20 duomenų centrų projektų, kurių bendra vertė siekia 98 mlrd. dolerių.
