„Hardware Unboxed“ išbandė visus AMD X3D procesorius, spartos skirtumas žaidimuose iki 64 %
„Hardware Unboxed“ paskelbė 12 žaidimų vidurkį, kuriame lyginami visi „Ryzen 5“ ir „Ryzen 7“ X3D procesoriai, išbandyti su RTX 5090 1080p raiška, kad kuo geriau atsispindėtų sparta žaidimuose.
1080p su medium nustatymais pirmauja „Ryzen 7 9850X3D“ su 266 FPS vidurkiu ir 199 FPS 1 % geriausiu rezultatu. „Ryzen 7 9800X3D“ seka su 257 FPS, o „Ryzen 7 7800X3D“ pasiekia 233 FPS. Žemiausias rezultatas yra „Ryzen 5 5500X3D“ – 162 FPS, o tai sukuria maždaug 64 % skirtumą tarp greičiausio ir lėčiausio X3D procesoriaus.
Atkreipkite dėmesį, kad kadangi „Ryzen 5000X3D“ serija yra suderinama su AM4, ji naudoja kitą platformą su DDR4-3200 atmintimi vietoj 7000/9000 DDR5-6000 specifikacijos.
1080p Ultra raiška rezultatai suspaudžiami dėl padidėjusios GPU apkrovos. 9850X3D vis dar pirmauja su 203 FPS, po jo eina 9800X3D su 196 FPS ir 7800X3D su 181 FPS. 5500X3D nukrenta iki 132 FPS, sumažindamas bendrą skirtumą iki maždaug 54 %. „Ryzen 7 7800X3D“ yra apie 20–24 % greitesnis už „Ryzen 7 5800X3D“, o „Ryzen 7 9800X3D“ prideda dar 8–10 %.
