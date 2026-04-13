Aiškėja kaip atrodys „Nova Lake-S“ procesorių modeliai, turės nuo 6 iki 52 branduolių
„Intel“ patvirtino, kad „Nova Lake-S“ serija iš tiesų vadinasi „Series 4“, o tai reiškia, kad dabar galime patvirtinti, jog ji bus „Core Ultra 400“ serijos dalis.
Medžiagoje nurodyti „Coyote Cove“ P-branduoliai, „Arctic Wolf“ E-branduoliai, „Intel NPU 6“ ir iki DDR5-8000 atminties palaikymas. Taip pat nurodoma, kad bus pakartotinai naudojamas „Socket V“ aušinimo sprendimas ir užtikrinamas suderinamumas su būsimais lizdais (tai konkrečiai paminėta kaip funkcija), o tai rodo, kad „Intel“ planuoja bent dalį esamos aušintuvų ekosistemos išlaikyti ir kitos kartos platformai. Tai puiki naujiena, nes „Intel“ jau patvirtina naujo lizdo suderinamumą su keliomis kartomis.
„Intel“ taip pat planuoja penkis stalinių kompiuterių lustų paketus. Jie svyruoja nuo 8 branduolių dizaino su 4P+0E branduoliais iki 16 ir 28 branduolių variantų, o taip pat dviejų dvigubų mikroschemų paketų, įskaitant aukščiausią 52 branduolių konfigūraciją. Teigiama, kad visi išvardyti procesoriai staliniams kompiuteriams turi 4 LP E-branduolius, NPU 6, dviejų kanalų DDR atminties palaikymą, 24 PCIe Gen5 linijas, du „Thunderbolt 5“ prievadus ir du „Xe3“ GPU branduolius.
Preliminarus modelių sąrašas leidžia pirmą kartą pažvelgti į produktų segmentaciją. Jis nurodo 35 W, 65 W, 125 W ir 175 W modelius, įskaitant du 175 W aukščiausios klasės modelius su 52 ir 44 branduolių konfigūracijomis. Tai yra gandais apipinti „Core X“ variantai, dvasiniai HEDT serijos įpėdiniai. Kaip matote, „Intel“ dar nėra nusprendusi dėl pavadinimo.
Žemiau sąraše yra „Core Ultra 9“, „Core Ultra 7“, „Core Ultra 5“ ir „Core Ultra 3“ variantai, o keli modeliai turi konfigūruojamas TDP vertes iki 35 W. Sąraše taip pat matomas bent vienas GT0 variantas, MS2KF, o tai rodo, kad „Intel“ ruošia „Nova Lake-S“ procesorius be integruotos grafikos, panašius į „F“ serijos modelius. „Intel“ planuoja „Nova Lake“ masinę gamybą pradėti ketvirtąjį ketvirtį.
