„AOC CU34E4CW“: Iššokanti kamera, USB-C su 90 W įkrovimu ir kitos darbinės funkcijos
Intro
Monitoriai darbui sulaukia daug mažiau dėmesio nei žaidimams skirti monitoriai. Tai nestebina, nes žaidimų monitorių kasmet parduodama vis daugiau ir daugiau, bet darbo monitoriai irgi tobulėja ir nestovi vietoje. Kaip jau supratote, ši apžvalga bus apie darbinį monitorių, tad susipažinkime su juo.
Apžvalgai gavau „AOC CU34E4CW“ monitorių, kuris yra 21:9 formato su 3440 x 1440 rezoliucija, o kas stebina, kad panelė yra VA. Didesniems ekranams tikrai norisi IPS, bet gal naujo tipo darbui skirtos VA panelės jau gali pasiūlyti komfortiškus apžvalgos kampus ir pakankamai greitą pikselių veikimą, kad nebūtų vaizdo atsilikinėjimo ar juodos spalvos tepimo. Beje, atsako laikas žymimas kaip 4 ms, o atnaujinimo dažnis yra 120 Hz. Kaip darbinis monitorius „AOC CU34E4CW“ turi keletą USB jungčių, tarp kurių ir USB-C su vaizdo tiekimo galimybe, bei įkrovimo funkcija, dar yra ir kitų darbinių funkcijų, bet apie jas jau apžvalgoje.
3.2 USB-hub’as, 90W USB-C krovimas, Web CAM’as su Windows Hello, KVM’as, 120Hz 34″ UWQHD – trūksta tik kad turėtų gerą IPS panelę ir man būtų idealus monitorius namams. Dažnai iš namų dirbu, tai būna naminis PC įjungtas ir darbinis laptopas šalia stovi. Tai KVM’as tikrai superinis dalykas. Dabartinis Gigabyte M34WQ IPS’as (KVM USB hub)- neturi WinHello kameros, o UCB-C PD tik 15W tinka tik palaikyti laptopą nuo per greito išsikrovimo, bet ne pasikrauti jį, ar išlaikyti visą darbo dieną. Be to kaip HUB’as turi mažokai USB jungčių. Vienu žodžiu – teks man dar palaukti savo idealaus namų monitoriaus 🙂
Tik jei būtų IPS tai ir kaina jau kita būtų. Kažkaip visi tuos darbinius su VA siūlo, viskas dėl kainos, kito paaiškinimo kaip ir nėra.
Didesnė kaina manęs nenubaidytų. Kažkada Gigabyte M34WQ buvo vienintelis IPS’inis 34″ UWQHD su USB HUB ir KVM kurį pavyko LT rasti.
Žiūrint į žaidimams skirtus monitorius ir lyginant VA su IPS modeliais, tai tas kainų skirtumas kaip ir nėra didelis. Aš irgi net negalvodamas primokėčiau už IPS.