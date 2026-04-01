NVIDIA prideda „Auto Shader Compilation“ į „NVIDIA App“, kad greičiau pasileistų žaidimai
NVIDIA pristatė „Auto Shader Compilation“ beta versiją NVIDIA programėlėje. Ši funkcija perkompiliuoja „DirectX 12“ žaidimų šeiderius po tvarkyklės atnaujinimo, kai sistema neveikia, arba pagal poreikį, siekiant sumažinti šeiderių kompiliavimą vykdymo metu po tvarkyklės įdiegimo. NVIDIA teigia, kad šiai funkcijai reikalinga „GeForce Game Ready Driver 595.97 WHQL“ ar naujesnė tvarkyklė.
Ši funkcija iš pradžių yra išjungta. Naudotojai ją gali įjungti NVIDIA programėlėje, pasirinkę „Graphics“, „Global Settings“, „Shader Cache“. NVIDIA taip pat pridėjo rankinę parinktį „Compile Now“ („Kompiliuoti dabar“) ekrane „Shader Cache“ tiems naudotojams, kurie nori iškart pradėti perkompiliavimą, o ne laukti, kol sistema bus nenaudojama. Naujos programėlės funkcijos prieinamos per beta ir eksperimentinę šaką meniu „Settings“, „About“.
NVIDIA taip pat aiškiai nurodo, ko ASC nedaro. Pirmą kartą įdiegus žaidimą, šeideriai vis tiek turi būti generuojami pačiame žaidime. „Auto Shader Compilation“ atnaujina tuos šeiderius tik po tvarkyklės atnaujinimo, taigi tai skirta pakartotiniam kompiliavimui sumažinti, o ne visiškai pašalinti šeiderių generavimą.
Tai taip pat skiria ASC nuo „Microsoft“ „Advanced Shader Delivery“. „Microsoft“ apibūdina ASD kaip sistemą, leidžiančią žaidėjams atsisiųsti visiškai sukompiliuotus šeiderius savo aparatūrai, o NVIDIA šį mėnesį pranešė, kad bendradarbiauja su „Microsoft“, siekdama šiais metais ASD pristatyti „GeForce RTX“ naudotojams. NVIDIA taip pat seka „Intel“ pavyzdžiu, kuri jau šį mėnesį išleido panašią funkciją.
