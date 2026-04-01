„Noctua“ AIO aušintuvai bus išleidžiami II ketvirtyje
„Noctua“ pirmasis AIO procesoriaus aušintuvas vėl atsidūrė naujienose – šįkart per „Overclock3D“, kuris praneša, kad aušintuvas baigė gamybos patvirtinimo bandymų etapą ir jo išleidimas 2026 m. antrajame ketvirtyje vyksta pagal planą. Straipsnyje ši informacija siejama su bendru „Noctua“ ir „Asetek“ pranešimu, kuris, dingo iš „Asetek“ svetainės.
„Asetek“ puslapyje buvo paskelbtas pranešimas „Noctua“ ir „Asetek“ skelbia, kad premium AIO skysčio aušintuvai baigė PVT etapą, o jų išleidimas numatytas 2026 m. antrajame ketvirtyje“, tačiau nuoroda nukreipia į nesusijusį 645LT produkto puslapį, o ne į tiesioginį išleidimo puslapį.
Nuo bendradarbiavimo paskelbimo „Computex 2025“ parodoje pirmaujanti tylių kompiuterių aušinimo prekės ženklo „Noctua“ ir AIO skysčio aušinimo pionierė „Asetek“ toliau tobulino savo premium AIO skysčio aušintuvus. Produktai sėkmingai baigė gamybos patvirtinimo bandymų (PVT) etapą, patvirtindami našumą ir gamybos parengtį prieš planuojamą 2026 m. II ketvirčio išleidimą.
— „Asetek“/„Noctua“
„Noctua“ savo pirmąjį AIO prototipą pristatė „Computex 2025“ parodoje su 360 mm radiatoriumi, pagrįstu „Asetek“ „EMMA Gen 8 V2“ platforma. Tuo metu „Noctua“ teigė, kad konstrukcijoje bus naudojami „NF-A12x25 G2“ ventiliatoriai, „SecuFirm2+“ tvirtinimo sistema, daugiasluoksnis akustinis siurblio dangtis ir papildomas 80 mm viršutinis ventiliatorius, skirtas šalia esančioms pagrindinės plokštės komponentams. Bendrovė taip pat nurodė, kad planuoja išleisti 420 mm, 360 mm ir 240 mm versijas.
