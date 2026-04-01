„OpenAI“ įsipareigojimas pirkti 40 % pagamintos atminties yra šnipštas
DRAM kainos nuo spalio mėnesio šoktelėjo į viršų, daugiausia dėl to, kad rinka tikėjosi, jog dirbtinio intelekto (AI) įmonės įsisavins milžiniškus tiekimo kiekius, o „OpenAI“ greitai tapo pagrindine bendrove, siejamu su šia istorija. Pranešimuose teigiama, kad bendrovė pasirašė ketinimų protokolus, susijusius su net 900 000 silicio plokščių per mėnesį, o tai sustiprino lūkesčius dėl ribotesnio atminties prieinamumo.
Kai kurie dabar mano, kad paklausos augimas sulėtėjo, o naujausias kainų kritimas taip pat siejamas su „Google“ paskelbimu apie „TurboQuant“. Tai iš esmės yra naujas AI darbo krūvių suspaudimo metodas, kuris sumažina LLM talpyklos duomenims reikalingą atmintį mažiausiai 50 %. Tai nereiškia, kad DRAM paklausa staiga išnyks, tačiau tai suteikia investuotojams dar vieną priežastį abejoti, kiek laiko atminties kainos gali išlikti tokios aukštos.
Akcijos sureagavo daug greičiau nei sutartinės kainos. „Micron“ akcijos pirmadienį nukrito 9,9 %, o dabar akcijos kaina yra beveik 30 % žemiau kovo 18 d. aukščiausio lygio, o kovo mėnesio išpardavimas Pietų Korėjoje per mėnesį „Samsung Electronics“ ir „SK hynix“ akcijas nuvertino daugiau nei 20 %. Vien antradienį „Samsung“ akcijos nukrito dar 5,2 %, o „SK hynix“ – 7,6 %. Tai staigus kritimas, tačiau iš tikrųjų akcijų kainos vis dar yra daug aukštesnės nei prieš kelis mėnesius.
