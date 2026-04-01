„Geekbench“ sako, kad „Intel“ BOT perrašo testavimo kodą
„Geekbench“ paskelbė išsamesnę „Intel“ „Binary Optimization Tool“ įrankio (BOT) analizę, anksčiau įspėjęs, kad kai kurie naujausi „Intel“ našumo testų rezultatai gali būti tiesiogiai nesulyginami su standartiniais bandymais. „Intel“ apibūdina BOT kaip papildomą funkciją, įdiegtą „Intel Application Optimization“ išplėstiniame režime, skirtą tam tikriems „Core Ultra 200 Plus“ ir „Core Ultra Series 3“ procesoriams, o jos palaikymas šiuo metu apsiriboja nedideliu žaidimų ir programų rinkiniu.
„Geekbench“ po savaitės trukmės bandymų padarė išvadą, kad BOT, atrodo, atpažįsta žinomą vykdomąjį failą ir tada, prieš paleidžiant užduotį, pritaiko optimizuotus pakeitimus tam failui. „Primate Labs“ teigia, kad jų bandymai rodo, jog BOT apskaičiuoja „Geekbench“ vykdomojo failo kontrolinę sumą, kad nustatytų, ar ta versija yra atpažįstama. Tai paaiškintų, kodėl „Geekbench 6.3“ įjungus BOT padidino savo rezultatus tiek vieno branduolio, tiek visų branduolių testuose 5,5 %, o „Geekbench 6.7“ beveik nepasikeitė.
„Geekbench“ taip pat teigia, kad BOT atlieka daugiau nei tik pagrindinį instrukcijų perrūšiavimą. Naudodama „Intel“ programinės įrangos kūrimo emuliatorių HDR darbo krūviui patikrinti, „Primate Labs“ nustatė, kad įjungus BOT bendras instrukcijų skaičius sumažėjo 14 %, skaliarinių instrukcijų skaičius sumažėjo 62 %, o vektorių instrukcijų skaičius išaugo 1 366 %.
„Geekbench“ teigia, kad BOT yra įdomi technologija ir su ja kiltų kur kas mažiau problemų, jei ši priemonė plačiai veiktų su įprasta programine įranga. „Primate Labs“ teigimu, problema yra ta, kad BOT šiuo metu palaiko tik keletą programų, dėl ko „Intel“ sistemos tam tikruose testuose gali atrodyti greitesnės nei įprastinėmis naudojimo sąlygomis.
„Primate Labs“ teigia, kad „Geekbench 6.7“, kuris turėtų pasirodyti vėliau šią savaitę, turės funkciją, leidžiančią nustatyti, ar veikia BOT, ir pažymėti rezultatus, kai jis veikia. Senesni „Geekbench 6.6“ ir ankstesnių versijų rezultatai „Windows“ sistemoje ir toliau bus pateikiami su įspėjimu. Tuo tarpu „Intel“ vis dar pristato BOT kaip pasirinktinę našumo funkciją palaikomoms sistemoms per „Intel Application Optimization“ ir „Dynamic Tuning Technology“.
