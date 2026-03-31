Kaip šviesa gydo judesius: kas yra MBR, „MBR Sync“ ir MBR+ technologijos?
Amsterdamas, 2026 m. kovo 31 d. „AGON by AOC“ – pasaulyje pirmaujantis žaidimų monitorių prekės ženklas1 – paaiškina savo „Motion Blur Reduction“ (MBR) technologijų rinkinį: kaip šios technologijos veikia, kada jas naudoti ir kaip jos skiriasi nuo kitų rinkoje esančių sprendimų.
Kadangi atnaujinimo dažnis vis dažniau viršija 500 Hz, o žaidėjai nori vis geresnio judesių aiškumo, stroboskopinis apšvietimas tapo nepakeičiamu įrankiu rimtai nusiteikusiems žaidėjams. „AGON by AOC“ sukūrė tris technologijas – MBR, „MBR Sync“ ir MBR+ –, kurios skiriasi pritaikymu ir galimybėmis.
Keturios technologijos, viena misija: krištolo aiškumo vaizdas, kai svarbi kiekviena milisekundė.
Kaip LCD monitoriuose liejasi judesiai?
„LCD ekranuose naudojama vadinamoji kadro paėmimo ir išlaikymo technologija, kai kiekvienas kadras lieka matomas tol, kol pasirodo kitas“, – paaiškino Farukas Bekdemiras, „AGON by AOC“ žaidimų ir B2C produktų techninis specialistas – „Jūsų akys seka judantį objektą, tačiau pikseliai toje vietoje kurį laiką lieka įjungti. Šis neatitikimas yra tai, ką jūsų smegenys suvokia kaip judesio susiliejimą, net jei ekrano reakcijos laikas techniškai yra labai trumpas.“
Sprendimas – sutrumpinti laiką, kurį kiekvienas kadras matomas žmogaus akiai.
MBR: Pagrindas
Bazinė „AGON by AOC“ siūloma MBR technologija – tai stroboskopinė ekrano apšvietimo technologija. Kadrų perėjimo metu apšvietimas trumpam išsijungia, o tada vėl įsijungia, kad apšviestų tik jau įjungtą naują kadrą. Kitaip tariant, akis neturėtų matyti kadrų pasikeitimo.
„Daugumoje mūsų žaidimų monitorių MBR funkcija reguliuojama nuo 1 iki 20“, – teigia Bekdemiras – „Žemesni nustatymai leidžia išlaikyti šviesumą, o aukštesni – aiškesnius judesius, tačiau vaizdas tampa tamsesnis. Dauguma žaidėjų mano, kad optimalus nustatymas yra tarp 10 iki 14.“
MBR technologija reikalauja fiksuoto atnaujinimo dažnio ir negali veikti kartu su kintamo atnaujinimo dažnio technologijomis („FreeSync“ arba „G-SYNC Compatible“). Ji idealiai tinka žaidėjams, kurie stabiliai pasiekia norimą kadrų dažnį ir nori maksimalaus vaizdo aiškumo.
MBR funkcija prieinama visoje AOC GAMING G4 serijoje, įskaitant 24G42E, 25G42E ir 27G42E („Full HD”, 180 Hz) monitorius.
„MBR Sync“: stroboskopinis efektas ir kintamas atnaujinimo dažnis
„MBR Sync“ sprendžia dažnai pasitaikančią problemą: kai tenka rinktis tarp žaidimų be vaizdo trūkčiojimų su kintamu atnaujinimo dažniu ir nesiliejančių judesių vaizdo.
Žaidimas be susiliejimo ir vaizdas be trūkčiojimų: „MBR Sync“ veiksmo įkaršty.
„MBR Sync“ technologija sinchronizuoja ekrano apšvietimą su kintamu atnaujinimo dažniu“, – paaiškino Bekdemiras – „Jūs gaunate kintamo atnaujinimo dažnio privalumus: vaizdas nestriginėja, netrūkčioja, o judesių susiliejimas tampa mažiau pastebimas. Tai – praktiškas sprendimas, kai kadrų dažnis žaidimo metu svyruoja.“
„MBR Sync“ funkcija įdiegta naujausiuose AOC GAMING modeliuose, įskaitant naujuosius 24G4ZR ir 27G4ZR su 260 Hz atnaujinimo dažniu, naujausius „Mini-LED Dual-Mode“ monitorius, kaip U27G4XM (160 Hz ir 4K arba 320 Hz ir FHD), ar kitus G4 serijos modelius su aukštu atnaujinimo dažniu, pavyzdžiui, 25G4SRE (300 Hz, „Full HD“), Q25G4SR (300 Hz, QHD) ir 25G4KUR (400 Hz, „Full HD“).
„AOC GAMING G4 ir AGON PRO serijose MBR veikimas priklauso nuo atnaujinimo dažnio: monitoriai, veikiantys 144–220 Hz dažniu, pasiekia 0,5 ms judančio vaizdo reakcijos laiką (MPRT), o 240 Hz ir aukštesnio dažnio modeliai pasiekia dar trumpesnį 0,3 ms MPRT“, – priduria Bekdemiras.
MBR+: naujoji karta
Pirmą kartą pristatyta AGON PRO AG246FK6 ir CS24A (24,1 colis, FHD, 610 Hz) monitoriuose, MBR+ technologija žymi esminį šuolį stroboskopinės architektūros srityje.
Dvi šviesos juostos, 10 zonu, 0,3 ms MPRT – MBR+ iš naujo apibrežia judesiu aiškuma.
„Tradicinė MBR technologija vienu metu suaktyvina visą ekrano foninį apšvietimą. MBR+ naudoja dvigubą šviesos juostų sistemą su 20 nepriklausomų LED grupių“, – paaiškino Bekdemiras – „Kiekviena sritis suaktyvinama sinchronizuotai su ekrano skenavimo ciklu, todėl tikslus sinchronizavimas užtikrinamas visame ekrane, o ne tik jo centre. Taip pasiekiamas geresnis vienodumas nuo viršaus iki apačios.“
Esant 610 Hz dažniui su įjungta MBR+, šie monitoriai pasiekia 0,3 ms MPRT, priartėdami prie teorinių LCD ribų.
Kuo tai skiriasi nuo „NVIDIA G-SYNC Pulsar“?
„AGON by AOC“ taip pat siūlo AG276QSG2 – 27 colių 1440p raiškos 360 Hz dažnio monitorių su kiek kitokia „NVIDIA G-SYNC Pulsar“ technologija.
„Pulsar“ naudoja panašų atskirų sričių metodą kaip ir MBR+, tačiau papildomai prisitaiko pagal atskiras ekrano sritis ir atnaujinimo dažnį“, – paaiškino Bekdemiras – „Šiuo metu tai yra labiausiai ištobulintas kintamo atnaujinimo dažnio ir stroboskopinio apšvietimo derinys rinkoje. Žaidėjams, kurie nori žaisti be vaizdo trūkčiojimų ir mėgautis išskirtiniu judesių aiškumų be režimų perjunginėjimo, AG276QSG2 su „Pulsar“ technologija yra geriausias pasirinkimas.“
Kurią technologiją rinktis?
„Tai priklauso nuo jūsų įrangos ir prioritetų“, – teigia Bekdemiras – „Jei e-sporto žaidimuose pasiekiate aukštą kadrų dažnį ir norite itin aiškaus vaizdo, MBR arba MBR+ režimai su fiksuotu atnaujinimo dažniu užtikrina puikius rezultatus. Jei kadrų dažnis kinta ir norite žaisti be vaizdo trūkčiojimų, „MBR Sync“ suteikia stroboskopinio efekto privalumus, tuo pačiu išlaikydama aktyvią adaptyvią sinchronizaciją. O tiems, kurie nori gauti geriausią iš abiejų pasaulių, „Pulsar“ technologija AG276QSG2 modelyje atspindi dabartinį technologijų lygį.“
Prieinamumas
Šias technologijas turintys „AGON by AOC“ monitoriai jau parduodami įgaliotuose prekybos taškuose:
● AGON PRO AG246FK6 (24,1 colis, 610 Hz, MBR+) – €699 (gamintojo rekomenduojama kaina)
● AGON PRO CS24A (24,1 colis, 610 Hz, MBR+, „Counter-Strike 2 edition“) – €699 (gamintojo rekomenduojama kaina)
● AGON PRO AG276QSG2 (27 coliai, 1440p, 360 Hz, „G-Sync Pulsar“) – €699 (gamintojo rekomenduojama kaina)
● AOC GAMING G4 serija (MBR ir „MBR Sync”) – nuo €119 (gamintojo rekomenduojama kaina)
