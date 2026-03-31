TSMC 3 nm gamybos pajėgimai rezervuoti tik didžiausiems klientams
TSMC pažangiausi gamybos procesai susiduria su ypač dideliais apribojimais, todėl bendrovė priversta teikti pirmenybę nedidelei „ištikimų“ klientų grupei. Naujausiame „DigiTimes“ pranešime nurodoma, kad visi mikroschemų verslo atstovai siekia gauti dalį Taivano gamybos pajėgumų, tačiau paklausa visoje pramonėje gerokai viršija pasiūlą, o daugelis įmonių apskritai negali užsitikrinti gamybos. Dėl to susidariusi krizė kelia vis didesnį susirūpinimą, ar dabartinis dirbtinio intelekto bumas yra tvarus.
„Broadcom“ neseniai pripažino, kad TSMC iš esmės pasiekė gamybos pajėgumų ribą, o tai kelia abejonių dėl ilgai vyravusios prielaidos, kad gamykla gali beveik neribotai didinti gamybos apimtis. Remiantis ataskaita, daugelis įmonių dabar persvarsto savo strategijas, nes TSMC nuolat tiekia silicio produktus tik siaurai klientų grupei.
Didžioji dalis bendrovės 3 nm pajėgumų skiriama „Apple“ ir NVIDIA – dviem didžiausiems ir nuosekliausiems jos partneriams. Jų privilegijuota prieiga prie pažangiausių technologijų gali dar labiau padidinti konkurencinį atotrūkį nuo varžovų lustų ir įrenginių rinkoje.
Mažesnė pažangių pajėgumų dalis skiriama „Intel“ ir AMD, nors jų apimtys yra ribotesnės, palyginti su AI produktais. Tuo tarpu ASIC projektuotojai, tokie kaip „Broadcom“, siekia geresnių sąlygų, tačiau susiduria su sunkumais bandydami padidinti specializuotų AI greitintuvų serijinę gamybą.
Bendras vaizdas rodo didėjantį neapibrėžtumą. Besitęsiančios geopolitinės įtampos, įskaitant JAV ir Izraelio konfliktą su Iranu, prideda dar vieną rizikos sluoksnį prie jau ir taip įtemptų tiekimo grandinių. Kai kurie analitikai mano, kad dabartiniai apribojimai galėtų sumažėti per 1–2 metus, nors panašūs terminai buvo skelbiami ir anksčiau.
Reaguodama į tai, dalis pramonės atstovų ieško alternatyvų. „Samsung Foundry“ siekia pritraukti naujų partnerių, įskaitant AMD, o „Intel“ toliau susiduria su iššūkiais, susijusiais su savo gamybos apimčių didinimu (arba tinkamų klientų paieška).
