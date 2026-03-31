GTA VI kūrimo metu vien algoms išleista 2,1 mlrd. – 3 mlrd. JAV dolerių
Nėra paslaptis, kad GTA VI kūrimas buvo milžiniškas užmojis, tačiau tikslios sumos iki šiol buvo gana neaiškios – ankstesnėse prognozėse, paskelbtose 2026 m. pradžioje, žaidimo bendras biudžetas buvo vertinamas maždaug 2 mlrd. JAV dolerių. Due-Vanilla-8294 iš „Reddit“ atliko tyrimą, atrodo, kad „Rockstar“ galėjo viršyti 3 mlrd. dolerių ribą, o spekuliacijos nurodo, kad žaidimo biudžetas siekia net 5 mlrd. dolerių.
Šie skaičiavimai buvo pagrįsti naujausiais „Rockstar“ ir jos patronuojančios bendrovės „Take-Two“ finansiniais dokumentais, kuriuose buvo atskleista, kad nuo 2019 m., kai GTA VI buvo pradėtas kurti visu pajėgumu, „Rockstar“ vien tik „Rockstar North“ padalinyje atlyginimams išleido net 2,1 mlrd. dolerių. Atsižvelgiant į tai, kad tai yra tik vienos vietos skaičiai ir kad „Rockstar“ jau buvo pradėjusi dirbti prie GTA VI gerokai prieš pradedant visapusišką gamybą, spėjama, kad iki žaidimo išleidimo „Rockstar“ GTA VI galėjo išleisti net 5 mlrd. dolerių.
Tikimasi, kad GTA VI bus išleistas už žymiai didesnę kainą nei prašoma už kitus žaidimus, o ankstesni gandai skelbia, kad rekomenduojama mažmeninė kaina bus 90 JAV dolerių ir daugiau.
