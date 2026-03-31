„Videocardz“: nutekėjusios RTX 60 specifikacijos yra netikros
Šis gandas apie NVIDIA RTX 60 serijos specifikacijas pasklido šį savaitgalį. Nors daugelis technologijų leidinių skubėjo apie tai pranešti, šiuo metu nėra jokių patvirtintų RTX 60 specifikacijų. Šiuo metu NVIDIA netgi nenaudoja galutinių, viešai skelbiamų RTX modelių pavadinimų, o dirba su plokščių numeriais, todėl teiginiai apie tokius produktus kaip RTX 6090, RTX 6080 ar RTX 6070 neturėtų būti laikomi tiksliais.
Remiantis „Videocardz“ šaltiniais, NVIDIA neatskleidė savo naujos kartos žaidimų GPU našumo tikslų. Takto dažniai nežinomi, ir, kiek žinoma, „Rubin“ žaidimų lustai dar net nebuvo pagaminti. Bet kokios dabar sklandančios išsamios specifikacijos yra grynai spekuliacijos.
Kol kas geriausia ignoruoti gandus apie taktinį dažnį, našumą ar atminties konfigūracijas. Kai NVIDIA pasieks pažangesnę kūrimo stadiją, patikima informacija greičiausiai pasieks mus iš patikimų informacijos nutekintojų, tokių kaip Kopite7kimi.
Naujausi komentarai