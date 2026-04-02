Mobilūs „Nova Lake-HX“ procesoriai turės iki 28 branduolių
Jaykihn pasidalijo nauja informacija apie „Intel“ „Nova Lake“ seriją, šįkart sutelkdamas dėmesį į aukščiausios klasės nešiojamųjų kompiuterių procesorius, kurie, kaip tikimasi, pakeis neseniai atnaujintą „Arrow Lake Refresh HX“ seriją. Pranešama, kad šie procesoriai priklausys „Core 400HX“ serijai, darant prielaidą, kad „Intel“ išlaikys „Core 300“ prekės ženklą „Panther Lake“ serijai. Remiantis dabartiniu grafiku, šie procesoriai greičiausiai nebus pristatyti anksčiau nei kitų metų pradžioje.
Nauja nutekėjusi informacija rodo, kad „Nova Lake-HX“ nebus identiški stalinių kompiuterių konfigūracijai. Kaip jau buvo pranešta anksčiau, gandai sklando, kad „Nova Lake-S“ staliniams kompiuteriams turės iki 52 branduolių, derindami 16 P-branduolių ir 32 E-branduolių. Sakoma, kad mobilioji versija bus konservatyvesnė, turėdama ne daugiau kaip 8 P-branduolius ir 16 E-branduolių.
Taip pat gandai sklando, kad tas pats lustas turės 4 mažos galios E-branduolius, o tai padidintų bendrą procesoriaus branduolių skaičių iki 28. Tai vis dar didelė konfigūracija „Intel“ flagmaniniam nešiojamųjų kompiuterių procesoriui, net jei ji gerokai atsilieka nuo stalinių kompiuterių versijos.
Jaykihn taip pat teigia, kad „Intel“ ruošia du mažesnius lustų variantus su 4 P-branduoliais, 8 E-branduoliais ir 4 mažos galios E-branduoliais. Šie procesoriai iš viso turėtų 16 branduolių. Nebuvo paskelbti jokie dažnių ar išsamūs GPU duomenys, nors ankstesni gandai nurodė į grafiką, pagrįstą „Xe3“ ir „Xe3P“ architektūrų deriniu. „NVL-HX“ šeima turėtų turėti ne daugiau kaip 2 GPU branduolius.
„Intel“ tik ką atnaujino savo aukščiausios klasės nešiojamųjų kompiuterių asortimentą „Core Ultra 9 290HX“ ir „270HX Plus“ serijomis, todėl „Nova Lake-HX“ artimiausiu metu nesitikima. Atrodo, kad anksčiausias galimas išleidimo laikas yra CES 2027, atsižvelgiant į įprastą „Intel“ flagmaninių mobiliųjų platformų atnaujinimo ciklą.
