Iranas grasina pulti NVIDIA, „Microsoft“, „Intel“ ir kitas JAV bendroves artimuose rytuose
Islamo revoliucinės gvardijos korpusas pagrasino surengti išpuolius prieš kelias JAV technologijų bendroves Artimuosiuose Rytuose, jei Iranas ir toliau bus Amerikos bei Izraelio taikiniu. IRGC pareiškė, kad išpuoliai gali prasidėti jau šiandien, ir patarė šalia objektų gyvenantiems darbuotojams bei gyventojams evakuotis iš tos teritorijos.
Praėjus kelioms dienoms po to, kai Iranas įspėjo, kad bus imtasi veiksmų prieš JAV bendrovių, užsiimančių karine technologija Artimuosiuose Rytuose, biurus ir infrastruktūrą, IRGC atnaujino savo grasinimą „Telegram“ platformoje.
Tarp 18 įmonių, kurioms IRGC pagrasino, kaltindamas jas aktyviu dalyvavimu teroristiniuose sąmoksluose, yra NVIDIA, „Intel“, HP, „Microsoft“, „Apple“, „Google“, „Meta“, „Cisco“, „Oracle“, IBM, „Dell“, „Palantir“, „Tesla“ ir „Boeing“.
- Žurnalistas: „Irano vyriausybė šiandien pagrasino kelioms JAV įmonėms regione.“
- Prezidentas Trumpas: „Kuo? Kuo jie jiems grasino? BB šautuvais ar? Jie neturi kuo daugiau grasinti.“
Keletas IRGC paminėtų įmonių vykdo didelę veiklą Artimuosiuose Rytuose, ypač Izraelyje ir Persijos įlankoje. Vien „Intel“ Izraelio padalinyje 2024 m. keturiose vietovėse dirbo apie 11 000 žmonių. „Microsoft“ teigė, kad Izraelyje turi beveik 3 000 darbuotojų, o biurai yra Herclijoje, Tel Avive, Haifoje ir Nazarete, o „Google“ Tel Avivo ir Haifos biuruose dirba daugiau nei 2 000 darbuotojų. NVIDIA taip pat turi didelę įtaką: „Reuters“ sausio mėnesį pranešė, kad įmonė Izraelyje turi apie 5 000 darbuotojų, o pačios NVIDIA biurų sąraše nurodyta daugybė vietų Izraelyje bei Dubajuje.
„Apple“ toliau samdo darbuotojus Izraelyje, „Meta“ nurodo biurą Tel Avive, „IBM Research“ teigia, kad turi laboratorijas Haifoje, Givatajime ir Beershevoje, o „Cisco“ ne tik turi biurą Netanijoje, bet ir nurodo biurus visame Artimuosiuose Rytuose. Vietos Izraelio žiniasklaida teigė, kad praėjusių metų pabaigoje „Cisco“ Izraelyje dirbo apie 800 žmonių.
