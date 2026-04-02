„Google“ leidžia pakeisti „Gmail“ adresą
„Google“ pagaliau leidžia keisti „Gmail“ adresą, t. y. dalį prieš „@gmail.com“. Ši funkcija šiuo metu diegiama tik JAV, tačiau tikimasi, kad artimiausioje ateityje ji bus prieinama ir kitose šalyse.
Norint tai padaryti reikia eiti į savo „Google“ paskyros nustatymus, bakstelėkite „Asmeninė informacija“, tada „El. paštas“, o po to „Google“ paskyros el. paštas. Tada turėtumėte pamatyti didelį mėlyną mygtuką su užrašu „Pakeisti „Google“ paskyros el. paštą“. Bakstelėkite jį ir pasirinkite naują el. paštą.
Pirminis adresas, kurį keičiate, liks jūsų paskyroje kaip alternatyvus, todėl laiškai, siunčiami šiuo adresu, vis tiek pasieks jus. Vienintelis svarbus dalykas, kurį reikia žinoti, yra tai, kad šį pakeitimą galite atlikti tik kartą per 12 mėnesių – todėl įsitikinkite, kad jums patinka naujas el. pašto adresas, kurį pasirinkote, kitaip teks ilgai laukti, kol galėsite jį vėl pakeisti.
Kadangi tai yra „Google“ diegiama naujovė, turėkite omenyje, kad ji gali pasiekti visas paskyras tik po kurio laiko, todėl, jei šios parinkties nematote dabar (ir esate JAV), patikrinkite vėl po kelių dienų.
