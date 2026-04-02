„Microsoft“ vėl teko išleisti pataisą „Windows 11“ atnaujinimams
Praėjusios savaitės pabaigoje „Microsoft“ išleido „Windows 11“ ne saugumo pobūdžio funkcinį atnaujinimą KB5079391, kuris buvo oficialiai atšauktas dėl plačiai paplitusių diegimo klaidų. Dabar bendrovė išleidžia neplaninį atnaujinimą KB5086672, skirtą šiai problemai išspręsti, nes „Microsoft“ nustatė problemos priežastį ir dabar atnaujinimą galima saugiai įdiegti. Šis naujausias neplaninis atnaujinimas KB5086672 apima kovo 10 d. išleistą paketą KB5079473, kovo 21 d. išleistą KB5085516 ir anksčiau atšauktą kovo 26 d. išleistą KB5079391. „Microsoft“ visus juos sujungė į naują KB5086672 paketą, kuris išsprendžia atsiradusias problemas ir įdiegia įvairias naujas funkcijas. Galiausiai senoji diegimo klaidos žinutė „Trūksta kai kurių atnaujinimo failų arba jie turi problemų. Vėliau bandysime atsisiųsti atnaujinimą dar kartą. Klaidos kodas: (0x80073712)“ buvo galutinai išspręsta.
„Microsoft“ pažymi, kad šis neplaninis atnaujinimas yra prieinamas per „Windows Update“ įrenginiams su „Windows 11“, kuriuose jau įdiegtas KB5079473 arba vėlesnis atnaujinimas. Jį taip pat galima atsisiųsti rankiniu būdu iš „Microsoft Update“ katalogo. Šiuo metu nėra žinomų problemų su šiuo atnaujinimu, o jei tokių atsirastų, „Microsoft“ jas nurodys savo palaikymo dokumentų svetainėje.
