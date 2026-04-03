Kinijos perpardavinėtojai prikaupę atminties panikuoja, nes pradėjo kristi kainos
Pasirodė pirmieji atminties prekybos nuosmukio požymiai, o kainos JAV, Europoje ir Kinijoje pradėjo mažėti. Dabar dėmesys persikelia nuo kainų kritimo prie to, kas liko nepalankioje padėtyje dėl šių pokyčių. Pranešimai iš Šendženo Huaqiangbei rinkos teigia, kad prekybininkai ir perpardavėjai, kurie per kainų kilimą supirko DDR5 dideliais kiekiais, dabar sunkiai stengiasi išparduoti atsargas, o kai kurie pardavėjai sparčiai mažina kainas, kad išvengtų likimo su nuolat vertę prarandančiomis atsargomis. „Yicai“ teigia, kad kai kurie nauji 16 GB DDR5 atminties moduliai, kurie anksčiau buvo parduodami už 1 600–1 800 RMB (maždaug 232–261 USD), dabar kainuoja apie 1 200 RMB (maždaug 174 USD).
Broliai, atminties [kainos] smarkiai nukrito. Mes įstrigome su jomis, įstrigome. Mes pasmerkti, mes pakliuvome. Ar dar yra kokia nors viltis, kad kaina vėl pakils?
Tai neatrodo kaip visiškas atminties rinkos žlugimas, tačiau spekuliantai dažnai dirba su mažomis maržomis, ir kai kaina pernelyg priartėja prie pradinės investicijos, jie patenka į panikos būseną, kaip matyti šiame vaizdo įraše.
„TrendForce“ teigia, kad didžiausi kainų kritimai Kinijoje daugiausia pastebimi antrinėje rinkoje prekiaujamų modulių, įskaitant išimtas ar perdirbtas dalis, o originalių IC pagrindu pagamintų modulių kainos išliko stabilesnės.
Taigi, iš esmės Kinijos mažmeninės prekybos ir pilkosios rinkos atminties kanalai koreguojasi po kelis mėnesius trukusių panikos pirkimų ir atsargų kaupimo. Tai bloga žinia perpardavėjams ir spekuliantams, bet puikus ženklas, kad pagaliau kažkas keičiasi.
