„Steam Deck 2“ išleidimo tikimasi 2028 m.
Pranešama, kad „Valve“ naujos kartos nešiojamoji konsolė „Steam Deck 2“ turėtų pasirodyti 2028 m., o šio itin sėkmingo nešiojamojo žaidimų įrenginio tęsinys turėtų pasižymėti reikšmingais gamybos pokyčiais. Remiantis žinomo pramonės informacijos nutekintojo KeplerL2 įrašu „NeoGAF“ bendruomenėje, „Valve“ planuoja antrosios kartos „Steam Deck“ atnaujinimą 2028 m. Tačiau dėl tebesitęsiančio DRAM ir NAND Flash trūkumo tiekimo grandinėje šie planai gali būti sutrikdyti, o tai gali lemti vėlavimus. Įdomu tai, kad būtent šiuo laikotarpiu trūkumas turėtų pradėti mažėti, todėl „Steam Deck 2“ vis dar gali būti išleista laiku, priklausomai nuo „Valve“ tiekimo pajėgumų.
Vienas iš svarbiausių „Steam Deck 2“ pokyčių yra „Valve“ pasirinkta kompiuterinė bazė, kuri maitins šį nešiojamąjį įrenginį. Vietoj pusiau pritaikyto AMD APU, tikimasi, kad „Valve“ naudos serijinį AMD APU, kuriam nereikės jokio specialaus AMD pritaikymo, kad atitiktų „Valve“ poreikius. Tai džiugi naujiena, nes naujausias „Steam Machine“ parodė, kad „Valve“ priklausomybė nuo pusiau pritaikytų APU sprendimų greitai pavertė aparatūrą „pasenusia“, o likusi pramonės dalis žengė į priekį. Naudojant bet kokį pusiau pritaikytą sprendimą, silicio atsargų kaupimas ir laukimas, kol bus pristatyti DRAM/NAND moduliai, verčia „Valve“ išleisti produktą, kuris yra žymiai nepakankamai galingas arba per brangus. Tačiau su gatavu sprendimu „Valve“ galėtų naudoti geriausią tuo metu prieinamą variantą ir optimizuoti „SteamOS“ pagal jį.
