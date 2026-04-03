„Radeon RX 9070“ serija Vokietijoje kainuoja mažiau nei rekomenduojama kaina
AMD RDNA 4 architektūros pagrindu sukurtos vaizdo plokštės „Radeon RX 9070“ ir „Radeon RX 9070 XT“ pagaliau pasiekė priimtiną kainą – Vokietijos pardavėjai praneša, kad šios vaizdo plokštės dabar parduodamos už mažesnę nei rekomenduojamą kainą. Vokietijoje „Radeon RX 9070“ vaizdo plokščių rekomenduojama kaina Europoje yra 629 eurai, įskaitant 19 % PVM. Galingesnės, „Radeon RX 9070 XT“, rekomenduojama kaina Europoje yra 689 eurai, įskaitant pardavimo mokestį. Tačiau, remiantis daugybe Vokietijos internetinių mažmenininkų skelbimų, abi plokštės parduodamos už mažesnę nei rekomenduojamą kainą Europoje. Tai pirmasis toks atvejis nuo atminties trūkumo pradžios, kuris smarkiai paveikė žaidimų bendruomenę. Pigiausias „Radeon RX 9070“ modelis yra parduodamas už 539,00 eurus – tai „ASUS Prime Radeon RX 9070 OC“ modelis, o pigiausias „Radeon RX 9070 XT“ modelis yra parduodamas už 640 eurų – tai „ASRock Radeon RX 9070 XT Challenger“ GPU.
Įdomu tai, kad šis kainų kritimas Vokietijoje neatitinka padėties JAV rinkose, kur „Radeon RX 9070“ ir „RX 9070 XT“ GPU kainos vis dar svyruoja apie 810–820 JAV dolerių už ne-XT modelį ir apie 880–890 JAV dolerių už „Radeon RX 9070 XT“ modelį. Tai reiškia didelę kainų skirtumą JAV rinkoje, atsižvelgiant į tai, kad „Radeon RX 9070“ ir „Radeon RX 9070 XT“ vaizdo plokščių rekomenduojamos mažmeninės kainos yra atitinkamai 549 ir 599 JAV doleriai. Galbūt Vokietijos rinką pasiekė nauja GPU partija, dėl kurios pasiūla viršijo paklausą ir kainos smarkiai nukrito.
Naujausi komentarai