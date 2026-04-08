„Windows 11“ nebeturės valdymo skydo (Control Panel)
Vienas iš vyresniųjų „Microsoft“ inžinierių patvirtino, kad artimiausioje ateityje bendrovė planuoja palaipsniui atsisakyti „Windows“ valdymo skydo ir pereiti prie modernesnės programėlės „Nustatymai“. Jis pridūrė, kad per artimiausius kelis mėnesius, pradedant nuo kitą savaitę pasirodysiančio balandžio mėnesio atnaujinimo, taip pat bus iš esmės atnaujinta „File Explorer“ ir „Start“ meniu naudotojo sąsaja bei pagerintas jų veikimas.
Šią savaitę bendraudamas su „Windows“ naudotojais platformoje „X“, „Microsoft“ dizaino direktorius March Rogers sakė, kad bendrovė stengiasi išspręsti keletą „Windows 11“ naudotojo sąsajos problemų. Šiuo tikslu visos nustatymų parinktys yra sujungiamos vienoje vietoje, užtikrinant, kad naudotojams nebereikės perjunginėti tarp „Control Panel“ ir „Settings“ programėlės atliekant tokias pagrindines užduotis kaip tinklų ar spausdintuvų konfigūravimas.
Rogers atskleidė, kad perėjimo procesas užtrunka, nes „Control Panel“ yra daug įvairių įrenginių ir tvarkyklių konfigūracijos parinkčių, o inžinieriai užtikrina, kad perkeliant šiuos nustatymus niekas nesugestų. Jis pridūrė, kad „Nustatymai“ programėlės puslapiai yra perprojektuojami siekiant didesnio aiškumo ir geresnio suderinamumo su tamsaus režimo funkcija.
Naudotojai taip pat gali tikėtis keleto kitų pokyčių, susijusių su „Microsoft“ atnaujintu dėmesiu greičiui, stabilumui ir našumui, įskaitant nuoseklesnę naudotojo sąsajos patirtį visoje „Windows 11“ sistemoje. Po kelerių metų skundų dėl klaidų, sąsajos problemų ir vėlavimų, tikimasi, kad artimiausi atnaujinimai suteiks daugiau išbaigtumo ir pagerins naudojimo patogumą, o ne pristatys didelių naujų funkcijų.
O kodėl negalima tobulinti Settings, kol vartotojai patys pereis prie patogesnės sistemos.