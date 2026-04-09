Paskelbta oficiali „Ryzen 9 9950X3D2“ kaina, apčiuopiamai brangesnis už 9950X3D
AMD patvirtino oficialią rekomenduojamą mažmeninę kainą savo procesoriui „Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition“. Remiantis AMD viceprezidento ir „Ryzen“ procesorių bei „Radeon“ vaizdo plokščių padalinio vadovo Davido McAfee pranešimu, naujasis flagmaninis procesorius staliniams kompiuteriams bus prieinamas balandžio 22 d. už 899 JAV dolerius.
Ši informacija išsklaido abejones dėl kainos, kurios liko po to, kai AMD praėjusį mėnesį pristatė šį procesorių. Tai taip pat paaiškina anksčiau pastebėtus šio produkto pasirodymus mažmeninėje prekyboje. Kaina atrodo didelė, tačiau bent jau nėra tokia didelė, kaip anksčiau minėti preliminarūs duomenys.
Kainuojantis 899 JAV dolerius, „Ryzen 9 9950X3D2“ yra 200 JAV dolerių brangesnis už įprastą „Ryzen 9 9950X3D“, kurio kaina buvo 699 JAV dolerių. Tai yra maždaug 29 % priedas už naują stalinių kompiuterių flagmaną.
AMD produkto puslapyje nurodyta, kad naujasis procesorius turi 16 „Zen 5“ branduolių, 32 gijas, iki 5,6 GHz boost dažnį, 192 MB L3 talpyklos ir 200 W TDP. Įskaitant L2 talpyklą, bendras talpyklos dydis luste yra 208 MB. Procesorius naudoja AM5 lizdą, palaiko DDR5 ir PCIe 5.0 bei veikia su dabartiniais AMD AM5 lustų rinkiniais.
AMD „Ryzen 9 9950X3D2“ pozicionuoja labiau turinio kūrimui, o ne žaidimams. Kompanija teigia, kad našumas padidėjo nuo 5 % iki 13 %, tačiau šis padidėjimas gali būti iš dalies susijęs su didesniu 200 W TDP, dėl kurio 9950X3D2 tampa pirmuoju X3D stalinių kompiuterių komponentu, kuris turi tokį didelį TDP.
