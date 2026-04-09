„Nova Lake-S“ procesorių lizdas turės pagerintą prispaudimo mechanizmą „2L-ILM“
„Intel“ ruošia 2L-ILM (two-lever independent loading mechanism) tvirtinimo mechanizmą, apibūdinamą kaip dviejų svertų nepriklausomą tvirtinimo mechanizmą, skirtą entuziastams ir spartinimo mėgėjams, kuriems svarbu IHS (karščio dangtelio) lygumas. Remiantis pateikta informacija, tai neatrodo kaip standartinis lizdo pakeitimas visoms plokštėms. Atrodo, kad tai yra alternatyvus tvirtinimo sprendimas, skirtas tam tikriems aukščiausios klasės modeliams.
„Intel“ jau kartą suskirstė ILM dizainus „Arrow Lake“ LGA1851 platformoje. „Noctua“ teigia, kad dauguma aukščiausios klasės LGA1851 plokščių naudoja naujesnį RL-ILM, o kai kurios plokštės vis dar tiekiamos su numatytuoju ILM. „Cooler Master“ taip pat atskiria palaikymą numatytam ILM ir RL-ILM, o tai rodo, kad „Arrow Lake“ jau turėjo daugiau nei vieną procesoriaus tvirtinimo konfigūraciją, priklausomai nuo pagrindinės plokštės.
„Nova Lake-S“ prideda pasirinktinį 2-svertų nepriklausomą tvirtnimo mechanizmą, vadinamą 2L-ILM, skirtą entuziastams ir spartinimo pagrindinėms plokštėms, kurioms pageidaujamas didesnis IHS lygumas.
— Iš 2L-ILM pranešimo
Dviejų svertų tvirtinimo mechanizmas buvo plačiai naudojamas LGA-2011 lizduose. Nuo tada „Intel“ perėjo prie PHM (Processor Heat Sink Module) konstrukcijos, kurioje procesorius ir aušintuvas sujungiami tarpusavyje, o modulis tvirtinamas naudojant Torx tvirtinimo detales.
