„Apple“ ir „Samsung“ telefonai pripažinti kaip sunkiausiai taisomi
„Samsung“ ir „Apple“ toliau pirmauja pasaulinėje išmaniųjų telefonų pardavimų rinkoje, tačiau šie technologijų milžinai užima paskutines vietas telefonų taisymo srityje. „Samsung“ pasirodė šiek tiek geriau už savo konkurentę, surinkusi D balą (žemiausias įvertinimas – E), o „Apple“ gavo D–.
Telefonų taisymo balai pateikiami ne pelno siekiančios vartotojų teisių gynimo organizacijos „US Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund“ tyrime „Failing the Fix 2026“. Ši penktoji studijos laida naudoja ES Europos produktų energetinio ženklinimo registro (EPREL) kriterijus išmaniesiems telefonams vertinti. Ji apima 105 įrenginius, sugrupuotus pagal gamintojus. Rezultatai rodo, kad, nepaisant to, jog „Samsung“ ir „Apple“ yra du pirmaujantys išmaniųjų telefonų gamintojai pasaulyje, jų mobilieji įrenginiai yra sunkiausiai taisomi.
„Apple“ užima paskutinę lentelės vietą. Jos D- reitingas vos leidžia išvengti žemiausio taisymo galimybių įvertinimo – E. „Samsung“ yra tik šiek tiek aukščiau už „Apple“ su D reitingu.
Europos Sąjungos taisymo įvertinimas atsižvelgia į tokius veiksnius kaip atsarginių dalių, įrankių ir remonto informacijos prieinamumas, programinės įrangos palaikymo trukmė bei veiksmų, reikalingų paprastiems remontams, pavyzdžiui, telefono baterijos keitimui, skaičius.
Ataskaitoje taip pat nagrinėjamos nešiojamų kompiuterių taisymo galimybės, kurioms naudojamas Prancūzijos vyriausybės įvestas indeksas. Čia įvertinimai yra žymiai geresni nei mobiliųjų telefonų atveju, nors „Apple“ vėl atsiduria lentelės apačioje su C- įvertinimu. „Samsung“ užima tris vietas aukščiau, surinkusi B- įvertinimą, o ASUS užima pirmąją vietą su B+ įvertinimu.
Naujausi komentarai