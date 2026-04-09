Dėl išaugusių degalų kainų JAV suaktyvėjo naudotų elektromobilių prekyba
Nors naujų elektromobilių pardavimai smarkiai sumažėjo, kylančios benzino kainos lėmė naudotų elektromobilių pirkimo bangą. Vidutinė 4 JAV dolerių už galoną benzino kaina yra didelė paskata vairuotojams pereiti prie elektromobilių, tačiau svarbus veiksnys yra ir gausybė baigiančių galioti elektromobilių lizingo sutarčių.
Pasak „Cox Automotive“, naujų elektromobilių pardavimai JAV 2026 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, sumažėjo 28 %, kai D. Trumpo administracija panaikino 7 500 JAV dolerių mokesčių lengvatą. Su naudotais elektromobiliais situacija yra kitokia. „Cox“ praneša, kad šio segmento pardavimai, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, išaugo 12 %, o, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, – 17 %.
Benzino kainos JAV neseniai viršijo 4 dolerius už galoną – tai brangiausia kaina nuo 2022 m., kai Rusija įsiveržė į Ukrainą. Be to, kaip ir beveik visko atveju šiuo metu, vidutinė naujo automobilio pirkimo kaina padidėjo ir pasiekė beveik rekordinį lygį. Tai, žinoma, kelia didelį susidomėjimą elektromobiliais, tačiau yra ir kitas veiksnys.
Kaip praneša „Financial Times“, šimtai tūkstančių naudotų elektromobilių, kurie buvo įsigyti pagal lizingo programas 2020 m. pradžioje, dabar patenka į rinką, nes baigiasi tų lizingo sutarčių galiojimo terminai. Pasak kredito reitingų agentūros „Experian“, elektromobiliai sudarys 15 % visų lizingo sutartis baigusių automobilių šių metų pabaigoje, palyginti su 7,7 % pirmąjį ketvirtį.
Šis staigus naudotų elektromobilių skaičiaus padidėjimas prisidėjo prie jų kainų kritimo – nuo 2025 m. vasario iki 2026 m. vasario jos sumažėjo 8,5 %. „Cox“ rašo, kad vidutinė naudoto elektromobilio kaina yra 34 821 JAV doleris, beveik tokia pati kaip ir benzininio automobilio – 33 487 JAV dolerių.
Analitikų teigimu, vis dar neaišku, ar aukštos benzino kainos lems naujų elektromobilių pardavimų šuolį. Vartotojai tebėra susirūpinę dėl savo galimybių vykti į ilgas keliones didelėje šalyje, kurioje įkrovimo infrastruktūra yra nepakankama.
Naujausi komentarai