ASUS pristato „ROG Equalizer“ 12V-2X6 kabelį, kurį nemokamai suteiks ROG maitinimo blokų turėtojams
ASUS pristatė „ROG Equalizer“ – naują 12 V 2×6 PCIe maitinimo kabelį, sukurtą siekiant pagerinti srovės pasiskirstymą ir sumažinti jungčių temperatūrą didelės galios vaizdo plokštėse. Kompanija teigia, kad kabelis pagamintas pagal patentuotą konstrukciją, kuri užtikrina, kad temperatūra neviršytų 105 °C medžiagos ribos, o pagal pačios ASUS atliktus bandymus vieno kabelio vardinė srovės talpa padidėjo nuo 9,2 A iki 17 A.
ASUS demonstruoja kabelį atliekant ekstremalius bandymus, kurių metu atjungiami keturi viduriniai +12 V laidai, siekiant imituoti didelį srovės disbalansą. Tokiomis sąlygomis, pasak ASUS, „ROG Equalizer“ temperatūra pasiekė apie 73,4 °C, o standartinio 12 V-2×6 kabelio – apie 146 °C. Bendrovė taip pat teigia, kad kabelis išliko žemiau 105 °C ribos per 240 valandų 600 W apkrovos bandymą esant 55 °C aplinkos temperatūrai. Šie skaičiai pagrįsti ASUS laboratorijos sąlygomis, o ne įprastu stalinio kompiuterio naudojimu.
ASUS nurodo, kad kabelis atitinka ATX 3.1 ir PCIe 5.1 standartus, turi dviejų spalvų 12V-2×6 jungtį, palengvinančią įkišimo patikrinimą, auksu padengtus spyruoklinius kontaktus GPU pusėje ir 3 metų garantiją. Tame pačiame puslapyje taip pat minima būsima „GPU Tweak III Power Detector+“ programa, kurioje „ROG Equalizer“ režimas turėtų papildyti aparatinės įrangos apsaugos lygį stebėjimo funkcija. Ši programinės įrangos funkcija taip pat pažymėta kaip „netrukus pasirodysianti“.
„ROG Equalizer“ bus tiekiamas kartu su 2026 m. „ASUS ROG Thor III“ ir „ROG Strix Platinum“ maitinimo blokais. ASUS taip pat teigia, kad vartotojai, jau įsigiję „ROG Thor III“ arba „ROG Strix Platinum“ maitinimo bloką, galės gauti kabelį per atnaujinimo programą. Ši dalis dar neveikia, nes produkto puslapyje programa vis dar pažymėta kaip „Netrukus“.
