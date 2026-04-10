Graikija draus socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų vaikams
Dar viena šalis draudžia jauniems žmonėms naudotis socialiniais tinklais. Nuo kitų metų Graikijoje vaikams iki 15 metų bus uždrausta naudotis tokiomis platformomis kaip „TikTok“, „Instagram“ ir „YouTube“. Ironiška, bet premjero Kyriakos Mitsotakis vaizdo įrašas, kuriame jis paskelbė apie šį sprendimą, buvo paskelbtas būtent „TikTok“ platformoje.
Mitsotakis šį teisės aktą, kuris, kaip tikimasi, bus priimtas šią vasarą, pavadino „sudėtingu, bet būtinu“. Vaizdo įrašą jis pradėjo paminėdamas frazę, kuri praėjusiais metais tapo labai populiari tarp jaunimo: „6-7 – dabar, kai jau atkreipiau jūsų dėmesį“.
Kaip pranešė „The New York Times“, ministras pirmininkas sakė, kad tėvai nerimauja, jog jų vaikai, kurie daug laiko praleidžia prie telefonų, nepakankamai išsimiega ir tampa lengviau susijaudinantys. Jis pridūrė, kad daugelis jaunų žmonių sako, jog yra pavargę nuo palyginimų socialiniuose tinkluose, komentarų ir nuolatinio spaudimo visą laiką būti prisijungusiems.
„Graikija bus viena iš pirmųjų šalių, kuri imsis tokios iniciatyvos“, – sakė Mitsotakis. „Tačiau esu įsitikinęs, kad ji nebus paskutinė. Mūsų tikslas – paskatinti ir Europos Sąjungą eiti šia kryptimi.“
Mitsotakis nenurodė konkrečių platformų, tačiau tikimasi, kad tai bus įprastos įtariamųjų sąrašo platformos, kurioms taikomi panašūs įstatymai kitose šalyse. Vėliau pareigūnai patvirtino, kad draudimas nebus taikomas žinučių programėlėms.
Mitsotakis toliau teigė, kad Graikijos vyriausybė nenori atitolinti vaikų nuo technologijų, pažymėdamas, kad jos gali būti įkvėpimo, žinių ir kūrybiškumo šaltinis. Tačiau jis įspėjo, kad tam tikrų programėlių, skatinančių naudotojus praleisti daugiau laiko prie ekranų, priklausomybę sukeliantis dizainas atima iš vaikų nekaltumą ir laisvę.
Pagal naujas priemones skaitmeninės platformos turės patikrinti naudotojų amžių. Tos, kurios to nepadarys, bus baudžiamos pagal Europos Sąjungos Skaitmeninių paslaugų aktą.
Kitas elementas yra tai, ko nematėme kitose šalyse, kuriose taikomi su amžiumi susiję socialinių tinklų draudimai. Tėvai turi atsisiųsti valstybės remiamą programėlę „Kids Wallet“ į vaiko įrenginį. Ji susieta su tėvų paskyra, kad būtų ribojama prieiga. Programėlė jau naudojama siekiant apriboti laiką, kurį vaikai praleidžia prie savo įrenginių, ir uždrausti pirkti prekes, kurioms taikomi amžiaus apribojimai.
