„John Deere“ sumokės 99 mln. USD, nes pažeidė „teisė į remontą“ principą, bet nieko nepripažįsta
„John Deere“, didžiausia žemės ūkio technikos gamintoja pasaulyje, jau seniai kelia pasipiktinimą „teisės į remontą“ šalininkų tarpe. Dabar bendrovei gali tekti sumokėti 99 mln. JAV dolerių, kad būtų išspręstas kolektyvinis ieškinys, kuriame ji kaltinama monopolizavus savo žemės ūkio technikos remonto paslaugas. Siūlomas susitarimas dar turi būti patvirtintas teismo, o „Deere“ teigia, kad susitarime nėra jokio pripažinimo dėl neteisėtų veiksmų – nepaisant to, kad ji sumokės beveik 100 mln. dolerių.
Išmoka apimtų ūkininkus, gyvulių augintojus ir kitus pirkėjus, kurie nuo 2018 m. sausio 10 d. iki preliminaraus patvirtinimo dienos sumokėjo „Deere“ įgaliotiems platintojams už tam tikrus didelės žemės ūkio technikos remonto darbus.
„Deere“ taip pat sutiko 10 metų suteikti prieigą prie skaitmeninių įrankių, reikalingų traktoriams, kombainams ir kitoms didelėms mašinoms prižiūrėti, diagnozuoti ir remontuoti. Remiantis teismo dokumentais, ši kompensacija galėtų sudaryti maždaug 26–53 % numatomų nuostolių dėl per didelių kainų, o tai gerokai viršija įprastą antimonopolinių susitarimų intervalą.
„Deere“ jau daugelį metų yra vienas iš akivaizdžiausių pavyzdžių, kaip šiuolaikinę įrangą galima kontroliuoti ilgą laiką po jos pardavimo. 2023 m. bendrovė pasirašė susitarimo memorandumą su Amerikos ūkininkų federacija (American Farm Bureau Federation), kuris buvo pristatytas kaip nuolaida „teisės remontuoti“ judėjimui.
Tačiau 2024 m. „Deere“ vis dar buvo kaltinama nesilaikanti to susitarimo dvasios. Kolorado įstatymų leidėjai akivaizdžiai laikėsi tos pačios nuomonės, kai priėmė pirmąjį valstijos įstatymą dėl ūkininkų teisės remontuoti, teigdami, kad savanoriški pažadai buvo nekonkretūs, neišsamūs ir neįgyvendinami.
„Deere“ vis dar susiduria su atskiru FTC antimonopoliniu ieškiniu, o bent vienas nepriklausomas remonto technikas KCRG teigė, kad, nepaisant susitarimo, „niekas nepasikeitė“ tiems, kurie šioje srityje bando remontuoti su programine įranga susietą įrangą be platintojo įsikišimo.
Naujausi komentarai