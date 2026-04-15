Japonija surado būdą kaip atgauti 90 % ličio iš senų elektromobilių baterijų
Šalys, kurios pačios neišgauna ličio, susidūrusios su tiekimo trūkumu, turi dvi galimybes: mokėti tiek, kiek reikalauja rinka, arba išsiaiškinti, kaip pakartotinai panaudoti tai, ką jau turi. Japonija stengiasi labiau linkti į pastarąjį variantą, ir vienas svarbus proveržis gali jai padėti. Vienoje įmonėje Fukuio prefektūroje pavyko išgauti net 90 % ličio, esančio panaudotose elektromobilių baterijose. Tai beveik dvigubai daugiau nei anksčiau pavykdavo pasiekti vykdant tokias operacijas.
Už šio proveržio stovi „JX Metals Circular Solutions“, viena iš didžiausių Japonijos spalvotųjų metalų bendrovių dukterinė įmonė. Nors apie tai buvo paskelbta dar 2025 m. balandį, šis atradimas tikrai pradėjo daryti įspūdį šį mėnesį, kai kai kurios Japonijos medijos atskleidė tikrąjį procesą įmonės gamykloje Tsurugoje. Įmonės viceprezidentas Tadashi Nakagawa NHK pasakojo, kad komanda pasiekė savo tikslą, iš naujo apgalvojusi chemines medžiagas ir metodus, naudojamus išgauti ličio iš išeikvotų baterijų elementų.
Procesas prasideda nuo senų baterijų atskyrimo ir deginimo, siekiant pašalinti nemetalinius komponentus. Tai, kas lieka, susmulkinama į vadinamąją juodąją masę. Tai iš esmės yra milteliai, kuriuose gausu išgautinų metalų. Toliau, naudojant vandens pagrindu veikiančią cheminę apdorojimo technologiją, vadinamą hidrometalurgija, išgaunamas litis. Vienas iš protingų šio naujo proceso ypatumų yra tai, kad išgautas ličio hidroksidas faktiškai pakeičia cheminę medžiagą, tradiciškai naudojamą perdirbimo metu. Tai sumažina anglies pėdsaką apie 40 %, palyginti su senesniais metodais.
Japonijai šis proveržis yra ypač svarbus, nes iki šiol šalis importavo praktiškai visus mineralus, reikalingus baterijoms gaminti. Tai apima ne tik litį, bet ir kobaltą bei nikelį. Istoriškai didelė dalis perdirbimo vyko Kinijoje.
Japonija bandė rasti būdą, kaip tai apeiti. Šiais metais įsigaliojantis naujas įstatymas reikalaus, kad gamintojai ir importuotojai rinktų ir perdirbtų mažas nešiojamas baterijas iš telefonų, elektroninių cigarečių ir elektrinių įrankių. Vyriausybė nori, kad perdirbėjai iki 2030 m. pasiektų 70 % ličio išgavimo lygį, taigi 90 % rodiklis jau gerokai lenkia planą.
Tačiau Japonija nėra vienintelė šalis, siekianti ličio išgavimo. JAV įmonė „Redwood Materials“ – perdirbimo įmonė, įkurta buvusio „Tesla“ techninio direktoriaus J. B. Straubelio – teigia, kad jau išgauna 95 % ličio iš senų baterijų.
Tačiau Japonijos atveju didžiausia kliūtis šiuo metu nėra technologija. Iš tiesų, pirmiausia reikia, kad senos prastai veikiančios baterijos pasiektų perdirbėjus. Šiuo metu tik apie 14 % šalyje naudojimo laiką baigusių ličio jonų baterijų patenka į oficialius surinkimo kanalus. Daugelis eksploataciją baigusių elektromobilių iš tiesų galiausiai yra eksportuojami, todėl šių vertingų metalų neįmanoma gauti.
