NVIDIA planuoja RTX 5060 ir RTX 5060 Ti su 9 GB atminties
Neseniai paaiškėjo, kad NVIDIA planuoja išleisti RTX 5050 vaizdo plokštės versiją su 9 GB vaizdo atminties – trimis 3 GB GDDR7 moduliais, prijungtais per 96 bitų magistralę, ir bendru 336 GB/s atminties pralaidumu. Dabar, remiantis nauju Hakuitado pranešimu „Board Channels“ forume, NVIDIA planuoja padaryti tą patį ne tik su RTX 5060, bet ir su RTX 5060 Ti, siekdama patenkinti biudžetinių produktų vartotojų poreikius ir panaudojant mažiau atminties lustų.
Nepaisant DRAM kiekio, šis žingsnis taip pat reikštų, kad NVIDIA sumažintų atitinkamų plokščių magistralės plotį nuo 128 bitų iki 96 bitų, naudodama naujus 24 Gbit atminties lustus, o tai lemtų bendrą pralaidumo sumažėjimą ir atminties našumo sumažėjimą. Pasak @harakuze5719 „X“ tinkle, naujos 9 GB NVIDIA GeForce RTX 5060 ir 5060 Ti GPU turėtų būti pristatytos gegužės–birželio mėnesiais, o labiausiai tikėtina, kad tai įvyks „Computex“ parodoje.
