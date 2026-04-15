NVIDIA garantinio aptarnavimo sumos išaugo 1000 % per trejus metus
Specializuotas leidinys „Warranty Week“, skirtas garantinių duomenų analizei, teigia, kad per pastaruosius tris finansinius metus NVIDIA garantinių paraiškų skaičius išaugo maždaug 1000 %. NVIDIA išmokėtos garantinės kompensacijos šoktelėjo nuo 81 mln. JAV dolerių 2024 m. iki 894 mln. JAV dolerių 2025 m.
Ataskaitoje teigiama, kad NVIDIA garantijos išlaidos ir atidėjiniai (pinigai, kuriuos įmonės atideda garantiniams reikalavimams) taip pat padidėjo. Tai yra staigus pokytis, palyginti su ankstesniais metais, kai su garantija susiję skaičiai buvo daug mažesni ir kur kas stabilesni. „Warranty Week“ teigia, kad šiuos skaičius surinko iš NVIDIA finansinės atskaitomybės.
Per tą patį laikotarpį NVIDIA verslas sparčiai plėtėsi. Įmonė išsiuntė žymiai daugiau AI ir duomenų centrų įrangos, o žaidimų ir darbo stočių produktai tebebuvo asortimento dalis. Didesnė įdiegta bazė paprastai reiškia daugiau garantinių veiksmų, tačiau „Warranty Week“ teigia, kad NVIDIA garantinių pretenzijų padidėjimas vis tiek buvo neįprastai didelis.
Galime tik spėlioti, ar didesnis garantinių reikalavimų skaičius yra susijęs su padidėjusia gamyba ar prastesne produktų kokybe. Bent jau vartotojų segmente NVIDIA nėra svetimos problemos su tvarkyklėmis ar besilydančiomis maitinimo jungtimis.
