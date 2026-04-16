„Intel“ planuoja „Xe3P“ išleisti duomenų centrams, bet neaišku ar žaidėjai sulauks savo versijos
Spalio mėnesį „Intel“ pristatė „Crescent Island“ – būsimą „Intel“ duomenų centrų GPU, skirtą dirbtinio intelekto išvadoms, sukurtą remiantis „Xe3P“ architektūra ir suderintą su 160 GB LPDDR5X atminties. „Intel“ teigia, kad produktas skirtas oro aušinamiems įmonių serveriams, o klientų bandymai planuojami 2026 m. antroje pusėje. Remiantis nepatvirtintais nutekėjimais, taip pat žinome, kad „Xe3P“ bus įdiegtas „Nova Lake“ serijoje, kuri turėtų pasirodyti iki šių metų pabaigos, tačiau tik kai kuriuose variantuose.
Nors žaidėjai tikriausiai turės galimybę išbandyti „Nova Lake“ seriją žaidimuose, tikrasis atskiras GPU, sukurtas remiantis šia architektūra, dar nėra patvirtintas. „B“ serija niekada nebuvo naudojama atskirų mobiliųjų serijų gaminiams, tik stalinių kompiuterių žaidimų („Arc“) ir darbo stotims („Arc Pro“) bei mažos galios variantams mobiliesiems įrenginiams („Lunar Lake“).
Informacijos nutekintojas Jaykihn teigia, kad „Xe3P“ produktai šiuo metu planuojami dirbtinio intelekto išvadoms ir darbo stočių naudojimui, o žaidimų „Arc“ produktų sąraše nėra. Tai vis dar gali pasikeisti, tačiau kol kas „Intel“ patvirtino tik „Crescent Island“ kaip duomenų centro GPU. Viskas, kas yra už to ribų, įskaitant bet kokią „Xe3P“ darbo stoties plokštę ar bet kokį „Xe4 Arc“ žaidimų produktą, lieka neoficialu.
„Intel“ savo viešame plane nepatvirtino jokių būsimų atskirų žaidimų GPU, ir tai yra pagrįstas susirūpinimas. Ilgą laiką buvo tikimasi, kad kompanija žaidėjams pristatys didesnę „Battlemage“ plokštę, dažnai vadinamą „Arc B770“, tačiau vietoj to ji panaudojo galingesnį „Xe2“ lustą „Arc Pro B70“ ir „B65“ darbo stočių produktams.
