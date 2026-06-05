„Cooler Master“ sukūrė papildomą ventiliatorių vaizdo plokštėms, kuris padeda ir su CPU temperatūra
Pirmą kartą pamačius naujo produkto nuotraukas, tai atrodo lyg kažkoks ventiliatoriaus priedas, skirtas vieno lizdo vaizdo plokštėms. Tačiau viskas yra atvirkščiai. „MasterFlow“ suprojektuotas šiuolaikinėms, storoms vaizdo plokštėms su „pass-through“ aušintuvais. „Cooler Master“ idėja yra tokia: vietoj to, kad karštas oras liktų korpuso viduje, šis priedas jį ištraukia pro galinį I/O lizdą. Iš esmės tai yra ventiliatoriaus tipo priedas, skirtas atvirų aušintuvų vaizdo plokštėms.
Priedas montuojamas virš vaizdo plokštės, paprastai nenaudojamame išplėtimo lizde. Jis naudoja mažą radialinį ventiliatorių, kuris ištraukia karštą orą iš plokštės „pass-through“ aušintuvo zonos ir išstumia jį per korpuso galą. Ši konstrukcija skirta vaizdo plokštėms su atviromis aušintuvo sekcijomis prie PCB galo. Daugelis „GeForce RTX 50“ serijos plokščių naudoja šį išdėstymą, kuris leidžia karštam orui praeiti per aušintuvą ir judėti link procesoriaus zonos.
„Cooler Master“ teigia, kad „MasterFlow“ gali sumažinti procesoriaus temperatūrą maždaug nuo 4 °C iki 6 °C. Bendrovė tvirtina, kad šis priedas yra naudingesnis su galingesnėmis plokštėmis, o „Hermitage Akihabara“ praneša, kad „Cooler Master“ kaip tikslinę klasę nurodė „GeForce RTX 5070 Ti“ ar aukštesnius modelius.
Galutinis jungties tipas dar nėra nuspręstas. „Cooler Master“ vis dar renkasi tarp tokių variantų kaip 4 kontaktų PWM ventiliatoriaus jungtis arba USB Type-C. GDM praneša, kad produktą planuojama išleisti šiais metais, o „Cooler Master“ siekia, kad kaina būtų mažesnė nei 3 000 jenų, arba apie 19 JAV dolerių be mokesčių. „PC Gamer“ praneša, kad „Cooler Master“ planuoja naudoti „MasterFlow“ savo pačios surinktose sistemose. Atskirasis pardavimas mažmeninėje prekyboje dar nėra patvirtintas.
Nu labai jau nišinis produktas. Kas norėtų turint normalią vaizdo plokštę dar ant „viršaus“ statyt blowerį 🙂 Nu tik tik, kad kaina nesikandžioja