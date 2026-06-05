Kompiuterių tiekimas iki metų galo gali nukristi 20 %
Asmeninių kompiuterių rinka artėja prie sudėtingo laikotarpio, nes pramonę apėmęs atminties trūkumas kelia kainas ir verčia kompiuterių gamintojus persvarstyti savo sistemų projektavimo principus. Nauji IDC duomenys rodo staigų pasaulinių kompiuterių pardavimų sulėtėjimą, kuris, kaip numatoma, šiais metais sumažės 11,3 %. Iki ketvirtojo ketvirčio pardavimai gali sumažėti maždaug 20 % palyginti su praėjusiais metais – tai staigus kritimas rinkai, kuri pastaraisiais metais buvo palyginti stabili.
Pagrindinė problema yra pasiūla, ypač aukščiausios klasės DRAM trūkumas, kurios didžioji dalis dabar nukreipiama į dirbtinio intelekto duomenų centrus. Remiantis IDC duomenimis, AI duomenų centrai šiais metais suvartos 70 % pasaulinės aukščiausios klasės DRAM gamybos. Šis pokytis verčia kompiuterių gamintojus konkuruoti dėl ribotų atminties išteklių, o tai jau atsispindi didesnėse kainose ir supaprastintose konfigūracijose.
Vartotojai jau jaučia šį poveikį. Didesnės atminties išlaidos padidino aukščiausios klasės kompiuterių kainas, kai kuriais atvejais – net šimtais dolerių. Tuo pačiu metu gamintojai daro kompromisus, kad sistemos išliktų prieinamos, įskaitant konfigūracijų su mažesne RAM atmintimi, nei tapo įprasta pastaraisiais metais, siūlymą. Kai kuriais atvejais šie kompromisai reiškia, kad kompiuteriai nebeatitinka naujesnių bazinių reikalavimų dirbtinio intelekto funkcijoms, tokioms kaip „Copilot“, ypač kai gamintojai grįžta prie 8 GB konfigūracijų.
IDC prognozuoja, kad 2026 m. vidutinės kompiuterių pardavimo kainos pakils 17 %, daugiausia dėl nuolatinio spaudimo atminties tiekimui ir didesnių pažangių komponentų sąnaudų.
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