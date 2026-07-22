DDR5 atminties kainos toliau auga
Remiantis naujausia „3D Center“ ataskaita, DDR5 kainos Vokietijoje vėl auga. Deja, šių metų liepos mėnesį DDR5 rinkinių kainos, palyginti su praėjusiu mėnesiu, pakilo dar 7 %, o tai, atsižvelgiant į jau ir taip aukštas kainas, išstūmė DDR5 į naujas visų laikų aukštumas. Nepaisant kainų stagnacijos vasario mėnesį ir nedidelio kainų sumažėjimo kovo bei birželio mėnesiais, liepos mėnesį kainų kilimo tendencija tęsėsi, todėl dabar vidutinė DDR5 atminties kaina yra 448 % didesnė nei 2025 m. liepos mėnesį užfiksuotos kainos.
Per vienerius metus kainos išaugo daugiau nei keturis kartus, o tai daugiausia lėmė didžiuliai kainų šuoliai nuo 2025 m. spalio iki 2026 m. sausio. Dėl šių kainų šuolių kompiuterių entuziastai jau susiduria su didelėmis prieinamumo problemomis, ir neatrodo, kad ši tendencija artimiausiu metu baigsis.
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