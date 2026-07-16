„Steam Machine“ išbandytas su „Windows 11“, sparta panaši
„Valve“ „Steam Machine“ dabar gali veikti su „Windows 11“, palaikydama veikiančią grafiką, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“. Bendrovė neseniai paskelbė reikiamas tvarkykles savo kompaktiškam žaidimų kompiuteriui.
„ETA PRIME“ įdiegė „Windows 11“ į įrenginį, kurio DDR5-5600 atminties talpa buvo padidinta nuo 16 GB iki 64 GB. „Windows“ atpažįsta specialiai pritaikytą šešių branduolių „Zen 4“ procesorių kaip „AMD 1772“, o 8 GB vaizdo procesorius rodomas kaip „Radeon RX 7600“ serijos GPU.
„Windows 11“ aplenkė „SteamOS“ 3,3 % „Geekbench 6“ vieno branduolio testuose ir 22,1 % apkrovus visus branduolius. Tačiau „SteamOS“ buvo testuojama darbalaukio režimu, kuriame procesoriaus našumas veikia kitaip nei žaidimų režime.
Procesorius surinko 99 taškus „Cinebench 2024“ vieno branduolio teste ir 554 taškus apkrovus visus branduolius. Vieno branduolio našumo atžvilgiu jis buvo 5,3 % greitesnis už „Ryzen 5 5600X“, tačiau visų branduolių testavimo metu – 14,1 % lėtesnis. „Steam Machine“ surinko 9 245 taškus „3DMark Time Spy“ teste, palyginti su 10 310 taškais, kuriuos surinko stalinio kompiuterio sistema su „Ryzen 5 5600X“ ir „Radeon RX 7600“.
Didžiausias skirtumas 1080p raiška pasireiškė žaidime „Cyberpunk 2077“. „SteamOS“ pasiekė 74 FPS, palyginti su 68 FPS, veikiant „Windows 11“. „SteamOS“ taip pat pirmavo 1440p raiška, pasiekdama 45 FPS prieš 43 FPS, o „Windows“ pirmavo 4K raiška, pasiekdama 20 FPS prieš 18 FPS.
„Shadow of the Tomb Raider“ rezultatai visose trijose skiriamosiose gebose buvo panašūs. „Windows“ pirmavo 120 prieš 118 kadrų per sekundę 1080p skiriamojoje geboje ir 46 prieš 44 kadrų per sekundę 4K skiriamojoje geboje. „SteamOS“ užfiksavo 86 kadrų per sekundę (FPS) 1440p skiriamojoje geboje, palyginti su 84 kadrų per sekundę (FPS) „Windows“ sistemoje. Žaidime „Horizon Zero Dawn“ „Windows“ valdomas „Steam Machine“ pasiekė 59 FPS esant 1080p ir 28 FPS esant 4K, o „SteamOS“ užfiksavo atitinkamai 58 ir 26 FPS. Tad matome, kad sparta žaidimuose tarp „Windows“ ir „SteamOS“ yra labai panaši.
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