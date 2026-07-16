„Samsung“ išleidžia „990“ serijos „biudžetinį“ SSD, 1 TB – 270 USD, 2 TB – 530 USD
Liepos 14 d. „Samsung“ oficialiai pristatė „990“ – savo „biudžetinio“ segmento M.2 NVMe SSD. Nereikėtų painioti šio modelio su „990 EVO“ – kitu šios bendrovės DRAM atminties neturinčiu SSD, kuriame naudojama TLC NAND flash atmintis. Naujasis „990“ naudoja QLC NAND flash atmintį, o našumą užtikrina optimizavimas valdiklio lygmenyje. „Samsung 990“, pagamintas M.2-2280 formos faktoriumi, turi M.2 NVMe Gen 4 (PCI-Express 4.0 x4) sąsają su kompiuteriu ir yra valdomas „Samsung Piccolo-Q“ valdikliu be DRAM atminties. Jame naudojama kompanijos pačios sukurta „V9“ serijos 280 sluoksnių 3D QLC NAND flash atmintis.
„Samsung 990“ siūlomas dviejų talpos variantų – 1 TB ir 2 TB, kurių kainos atitinkamai yra 270 ir 530 JAV dolerių. 1 TB versija užtikrina iki 7150 MB/s nuoseklųjį skaitymą ir iki 6450 MB/s nuoseklųjį rašymą, taip pat iki 700 000 IOPS 4K atsitiktinio skaitymo ir iki 1,1 mln. IOPS 4K atsitiktinio rašymo; o 2 TB variantas pasižymi šiek tiek didesniu našumu: nuosekliojo skaitymo greitis siekia iki 7250 MB/s, nuosekliojo rašymo – iki 6450 MB/s, atsitiktinio 4K skaitymo – iki 850 000 IOPS, o atsitiktinio 4K rašymo – iki 1,2 mln. IOPS.
Sritis, kurioje „990“ žymiai skiriasi nuo TLC pagrindu sukurto „990 EVO Plus“, yra įrašymo patvarumas. 2 TB modelis siūlo 800 TBW, o 1 TB modelis – vos 400 TBW. Palyginimui: 2 TB „990 EVO Plus“ siūlo 1200 TBW, o 1 TB „990 EVO Plus“ – 600 TBW. Abiem modeliams suteikiama tik 3 metų, o ne 5 garantija.
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