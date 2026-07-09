„Samsung“ atskleidė PCIe 6.0 SSD su iki 28,4 GB/s skaitymo greičiu
„Samsung“ pradėjo masinę savo verslo klasės SSD „PM1763“ gamybą. Šis diskas turi PCIe 6.0 sąsają, kuri žada dvigubai didesnį pralaidumą nei PCIe Gen 5. Nauji diskai sukurti siekiant patenkinti pažangiausių dirbtinio intelekto duomenų centrų ir didelio našumo skaičiavimo aplinkų poreikius greitam ir patikimam duomenų saugojimui.
16 TB modelis užtikrina nuoseklųjį skaitymo ir rašymo greitį, atitinkamai siekiantį iki 28,4 GB/s ir 21,9 GB/s, o deklaruojamas atsitiktinio skaitymo ir rašymo našumas siekia iki 6 800K ir 950K IOPS. Esant tokiems greičiams, naujieji SSD diskai gali perkelti 40 GB LLM vos per 1,4 sekundės – tai maždaug dvigubai greičiau nei PCIe Gen 5 pagrindu sukurti „PM1753“ diskai, kuriems tą pačią užduotį atlikti reikia apie 2,7 sekundės.
Gen 6 diskai pagaminti naudojant „Samsung“ 9-osios kartos V-NAND technologiją ir naujai sukurtą 4 nm valdiklį, kuris, kaip teigia įmonė, užtikrina žymiai didesnį energijos efektyvumą, palyginti su ankstesnės kartos lustais. Pasak „Samsung“, energijos efektyvumas, palyginti su Gen 5 modeliais, pagerėjo iki 1,8 karto, o tai padeda sumažinti duomenų centrų eksploatacijos išlaidas.
Pardavimų pradžioje „PM1763“ bus siūlomi 4 TB, 8 TB ir 16 TB konfigūracijose, tačiau „Samsung“ savo oficialioje produkto svetainėje taip pat nurodė „30,72 TB“ ir „61,44 TB“ talpas, o tai leidžia manyti, kad artimiausioje ateityje asortimentas galėtų būti išplėstas, įtraukiant 32 TB ir 64 TB modelius. Visi nauji diskai yra prieinami 2,5 colių E1.S ir E3.S formų ir atitinka NVMe 2.1 bei OCP 2.6 standartus.
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