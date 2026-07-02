„PlayStation“ oficialiai atsisako fizinių žaidimų laikmenų
„Sony Interactive Entertainment“ patvirtino, kad naujų „PlayStation“ žaidimų fizinių diskų gamyba bus nutraukta 2028 m. sausio mėn. Nuo tos datos nauji žaidimai, skirti „PlayStation“ konsolėms, bus prieinami tik skaitmeniniu formatu per „PlayStation Store“ ir mažmeninės prekybos parduotuves. „Sony“ teigia, kad šis pokytis atitinka vartotojų pageidavimus ir bendrą perėjimą nuo fizinių diskų prie skaitmeninių pirkimų.
Tai neapsiriboja tik „PlayStation Store“. „Sony“ aiškiai nurodo, kad mažmenininkai ir toliau parduos naujus „PlayStation“ žaidimus, tačiau tik skaitmeniniu formatu. Bendrovė nepaaiškino, kaip vyks šios mažmeninės prekybos operacijos. Tai gali apimti atsisiuntimo korteles, kodus dėžutėse ar kitus skaitmeninio pirkimo būdus, tačiau „Sony“ šių detalių dar nepateikė.
„Sony“ teigia, kad šis žingsnis neturės įtakos žaidimams, kurie jau išleisti diskuose. Jis taip pat neturės įtakos žaidimams, kurių išleidimas disko formatu numatytas iki 2028 m. sausio mėn.
Tai reiškia, kad dabartinis „PlayStation 5“ diskų skaitytuvas ir atjungiamas „PS5“ diskų skaitytuvas per naktį netaps nenaudingi. Jie ir toliau veiks su esamais diskiniais žaidimais. Šis pokytis taikomas tik naujiems „PlayStation“ žaidimams, išleistiems po 2028 m. sausio mėn. ribos.
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