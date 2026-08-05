RTX 50 serija brangsta Azijoje
Nuo liepos pabaigos Pietų Korėjoje pabrango kai kurios „GeForce RTX 50“ serijos vaizdo plokštės. „Harukaze5719“ surinkti duomenys rodo, kad aštuonių „Danawa“ prekių kainos pakilo nuo 3 % iki beveik 50 %.
Didžiausi pokyčiai susiję su „GeForce RTX 5060 Ti“. „GIGABYTE RTX 5060 Ti 8GB EAGLE MAX OC“ kaina padidėjo nuo 472 500 wonų iki 706 120 wonų. „MSI RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X PLUS OC“ kaina pakilo nuo 740 860 wonų iki 1 109 280 wonų.
RTX 50 serijos kainų pokyčiai „Danawa“ svetainėje
- „GIGABYTE RTX 5050 WINDFORCE OC“ → +21,6 %
- GIGABYTE RTX 5060 WINDFORCE MAX OC → +37,2 %
- GIGABYTE RTX 5060 Ti 8 GB EAGLE MAX OC → +49,4 %
- MSI RTX 5060 Ti 16 GB VENTUS 2X PLUS OC → +49,7 %
- GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC → +16,0 %
- GIGABYTE RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF OC → +34,9 %
- GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC → +30,3 %
- ASUS RTX 5090 ROG ASTRAL OC → +3,0 %
RTX 5060 kaina taip pat padidėjo 37,2 %, o RTX 5070 Ti ir RTX 5080 kainos pakilo atitinkamai 34,9 % ir 30,3 %. Mažiausią pokytį užfiksavo RTX 5090 ROG ASTRAL OC, nors šio modelio kaina dar prieš padidėjimą jau viršijo 7,2 mln. wonų.
Pietų Korėja nėra vienintelė rinka, kurioje kyla GPU kainos. Tai palietė ir Japoniją, o šįkart platintojas kainų kilimą konkrečiai sieja su „Gigabyte“. Remiantis aparatinės įrangos platintojo „CFD Sales“ paskelbtu pranešimu, Japonijoje kyla „Gigabyte“ vaizdo plokščių kainos. Naujos kainos bus taikomos užsakymams, pateiktiems per „CFD-BIZ“ didmeninės prekybos platformą nuo 2026 m. rugpjūčio 1 d.
„CFD Sales“ prognozuoja, kad atitinkamų produktų kaina sudarys nuo 120 % iki 140 % ankstesnės kainos. Tai reiškia, kad, priklausomai nuo modelio, kainos padidės nuo 20 % iki 40 %. Platintojas nepateikė sąrašo, kurios vaizdo plokštės sulauks kainų pokyčių, nei jų atnaujintų kainų.
„CFD-BIZ“ yra didmeninė platforma, skirta verslo klientams, todėl pranešime nepatvirtinama, kad visi Japonijos mažmenininkai taikys tokį patį kainų padidėjimą. Mažmeninės kainos taip pat gali priklausyti nuo esamų atsargų, atskirų platintojų ir parduotuvių antkainių.
„CFD Sales“ įspėjo, kad kai kurie iki rugpjūčio 1 d. pateikti užsakymai gali būti neįvykdyti už pradinę kainą. Platintojas gali susisiekti su klientais dėl užsakymų atšaukimo, jei negalės užtikrinti neišsiųstų produktų pristatymo pagal ankstesnes kainas.
Pagalvojau, kad reikia pažiūrėti, kad pas mus dedasi, tai RTX 50 serija irgi kosmosinės kainos jau ir pasiūla labai maža.
Kai sumokėjai 1.9k svarų ir dabar matai po 4k tai ir šypsena ir liūdesėlis aplanko. Užuojauta visiems kas dabar galvoja pirkti
Gavosi taip jog 50 serija yra išskirtinė dėl kainų ir pasiūlos trūkumo.Buvau TAS kuris nelaukė gandų dėl SUPER duper serijos.Nors tiesa sakant niekada negali žinoti..
Aš su 4090 serija pasimokiau. Laukiau kol atpigs, o gavosi taip kad dar ir už brangiau teko pirkti, nedaug per mokėjau bet vistiek nemalonu. Su 5090 tai iš kart ėmiau kai tik overclocker atsirado. Mačiau jau prie 4090 serijos kur link visas šitas AI balaganas eina ir praėjus keliems mėnesiams žiūriu kad kainos kyla į viršų, o ne atpinga