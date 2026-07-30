„Logitech“ tieks peles su keičiamomis baterijomis, bet tik Europos rinkai
Pagal ES reglamentus netrukus bus reikalaujama, kad daugiau įrenginių būtų aprūpinti keičiamomis baterijomis, todėl kai kurie gamintojai nusprendė šiuos reikalavimus įgyvendinti iš anksto. Tačiau technologijų įmonės naujus remonto galimybių standartus taiko tik tada, kai to reikalauja įstatymai, o „Logitech“ teigia, kad remonto galimybių ribojimas atitinka vartotojų interesus.
„Logitech“ neseniai pranešė leidiniui „The Verge“, kad kai kurios jos pelės netrukus bus aprūpintos keičiamomis ličio jonų baterijomis, tačiau nauji modeliai bus prieinami tik Europoje. Panašiai kaip „Nintendo“, atrodo, kad įmonė daro tik tai, kas būtina, kad patenkintų reguliavimo institucijų reikalavimus tam tikrose rinkose.
Naujasis įmonės žaidimų padalinio vadovas Robin Piispanen patvirtino šį žingsnį leidiniui, aptardamas teisę į remontą ir „Logitech“ ateities planus žaidimų įrangos srityje. Nors bendrovė į savo peles įdeda naudotojo keičiamus akumuliatorius, kad atitiktų kitąmet įsigaliosiantį ES įstatymą, R. Piispanenas teigia, kad nekeičiamieji akumuliatoriai turi tam tikrų privalumų.
Jis patvirtino, kad naujų Europos modelių gamyba ne tik kainuos brangiau, bet jie taip pat bus sunkesni ir tvirtesni, siekiant sumažinti atsitiktinio pradūrimo riziką. Ličio jonų akumuliatoriai yra gerai žinomi kaip gaisro pavojaus šaltinis.
Nors „Logitech“ žaidimų padalinio vadovas sutinka, kad keičiamos baterijos yra prasmingos brangiems įrenginiams, pavyzdžiui, nešiojamiesiems kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams, jis tikisi, kad vartotojai 50–100 JAV dolerių kainuojančias peles keis dažniau nei jų baterijas. Nors Piispanen teigia, kad palaiko teisę į remontą, jis teigia, jog ilgesnio tarnavimo pelių gamyba turėtų būti didesnis prioritetas nei leidimas naudotojams keisti atskiras sudedamąsias dalis.
Toliau jis, kaip ir buvo galima tikėtis, teigė, kad naudotojai, bandydami remontuoti jungiklius ar sukibimo zonas, greičiausiai negrįžtamai sugadins peles. Tačiau Piispanen neaptarė galimybės suteikti trečiųjų šalių remonto dirbtuvėms geresnį prieigą prie atsarginių dalių.
Būsimi ES teisės aktai dėl baterijų siekia sumažinti elektroninių atliekų kiekį, leidžiant naudotojams ir remonto dirbtuvėms keisti išsikrovusias baterijas, o ne siųsti įrenginius į sąvartynus. Įstatymas turėtų įsigalioti 2027 m. vasario mėn.
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