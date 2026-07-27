„Denuvo“ apsauga iš „007 First Light“ žaidimo buvo pašalinta vos po 2 mėn.
„IO Interactive“ šių metų gegužės 26 d. išleido savo AAA klasės žaidimą „007 First Light“ ir nustebino žaidėjus įtraukdama „Denuvo“ DRM apsaugą. Tačiau praėjus vos dviem mėnesiams nuo žaidimo pasirodymo rinkoje, „IO Interactive“ oficialiai pašalino šią DRM apsaugą iš žaidimo. „SteamDB“ užfiksavo šį pokytį, o tai reiškia, kad oficialioje „Steam“ versijoje „007 First Light“ dabar nėra DRM. Tai puiki žinia žaidėjams, nes „Denuvo“ DRM ir panašūs sprendimai sulaukė didelės žaidėjų bendruomenės kritikos dėl neigiamo poveikio našumui bei įvairių keistenybių ir apribojimų.
„IO Interactive“ apie „Denuvo“ DRM įtraukimą paskelbė vos prieš šešias dienas iki oficialaus žaidimo išleidimo. Tai tapo netikėta tiems, kurie žaidimą užsisakė iš anksto, nes kompanija apie tai nepranešė prieš pradedant išankstinius užsakymus, todėl daugelis žaidėjų svarstė galimybę atšaukti savo užsakymus. Tačiau dabar, kai „Denuvo“ DRM buvo pašalinta, jiems nebereikia nerimauti dėl galimų problemų, o žaidimas oficialiai nebeturi DRM. Palikdami DRM kontroversiją nuošalyje, „007 First Light“ per pastaruosius 30 dienų sulaukė 89 % teigiamų atsiliepimų, o tai rodo, kad žaidimui sekasi gerai.
Primename, kad „IO Interactive“ neseniai studijoje atliko darbuotojų atleidimus. Tai įvyko po to, kai nutrūko bendradarbiavimas su išoriniu partneriu dėl jų pačių intelektinės nuosavybės projekto „Project Fantasy“. Nors „IO Interactive“ neįvardijo išorinio partnerio, „Bloomberg“ ataskaita patvirtino, kad tai buvo „Xbox“. Tikėtina, kad biudžetas buvo sumažintas, ir studija galbūt nebegali mokėti mokesčio už „Denuvo“ DRM, kurio kaina, kaip spėjama, siekia apie 30 000 JAV dolerių per mėnesį. Pardavimai tarp tų, kurie priešinasi DRM apsaugai, gali būti teigiami, nes žaidėjų, prieštaraujančių „Denuvo“, skaičius gali viršyti tų, kurie mieliau piratuoja žaidimus ir apeina šią apsaugą.
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