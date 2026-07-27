Prieš 20 m. AMD įsigijo ATI už 5,4 mlrd. JAV dolerių
Prieš dvidešimt metų AMD paskelbė apie susitarimą įsigyti „ATI Technologies“. 2006 m. liepos 24 d., kai apie sandorį buvo paskelbta, jo vertė siekė maždaug 5,4 mlrd. JAV dolerių. Sandoris buvo užbaigtas po trijų mėnesių, spalio 25 d. AMD sumokėjo maždaug 4,3 mlrd. JAV dolerių grynaisiais ir išleido 58 mln. AMD akcijų. Grynieji pinigai buvo finansuoti naudojant esamas AMD atsargas ir 2,5 mlrd. JAV dolerių paskolą iš „Morgan Stanley“.
Šiuo metu AMD rinkos kapitalizacija siekia apie 880 mlrd. JAV dolerių. Tai reiškia, kad bendrovės vertė yra maždaug 163 kartus didesnė už bendrą ATI sandorio kainą. Įsigijimo kaina sudaro apie 0,6 % dabartinės AMD rinkos vertės, nors rinkos kapitalizacija ir įsigijimo vertė yra skirtingi finansiniai rodikliai.
ATI atnešė „Radeon“ naudotojams skirtą grafiką, „FireGL“ profesionalius GPU, kompiuterių lustų rinkinius ir buitinės elektronikos technologijas. Bendrovė taip pat sukūrė specialią grafikos aparatūrą žaidimų konsolėms, įskaitant „Xbox 360“ ir „Nintendo Wii“.
Šis įsigijimas suteikė AMD grafikos intelektinės nuosavybės teises ir inžinierių komandas, papildančias esamą x86 procesorių verslą. Užbaigus sandorį, AMD paskelbė apie „Fusion“ procesorių ir grafikos procesorių integracijos planus. Šis darbas galiausiai lėmė pirmųjų AMD APU procesorių ir integruotų „Radeon“ grafikos procesorių, naudojamų vėlesniuose stacionariuose, mobiliuosiuose ir konsolių produktuose, sukūrimą.
AMD ir toliau naudojo ATI pavadinimą po įsigijimo užbaigimo. 2010 m. rugpjūtį bendrovė paskelbė, kad nauji grafikos produktai pereis prie „AMD Radeon“ ir „AMD FirePro“ prekės ženklų. „Radeon HD 5000“ serija tapo paskutine vartotojams skirta kartos serija, parduodama su „ATI Radeon“ pavadinimu. 2010 m. spalio mėn. buvo pristatyta „Radeon HD 6800“ serija, naudojanti „AMD Radeon“ prekės ženklą.
Paskutinė nauja ATI prekės ženklu pažymėta žaidimų vaizdo plokštė buvo „Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition“, išleista 2010 m. kovo 31 d. Ji turėjo 2 GB GDDR5 atminties ir šešis „Mini DisplayPort“ jungtis. „ATI FirePro V9800“ pasirodė vėliau, 2010 m. rugsėjo mėnesį, ir tapo paskutiniu naujai išleistu ATI prekės ženklo GPU tiek AMD vartotojams skirtų, tiek profesionalių produktų serijoje.
Galite man sakyti ką tik norite, bet tai buvo technologinis woodstockas.. Gamintojai augino ir daužėsi kiaušais, pirkėjai ir žmonės buvo ištikti ekstazės.. Ne kaip dabar, net nepakanka vRam geiminimui ar nuo nVidia power fiškės užsidega PC
Tai jau jo…….